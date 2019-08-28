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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные христиане отмечают Успение Божией Матери

01:11 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВерующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери
Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православная церковь в среду отмечает один из 12 главных христианских праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Кирилл в этот день, по традиции, совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Праздник Успения, посвященный земной кончине Божией Матери, завершает предшествовавший ему строгий двухнедельный Успенский пост.
По преданию, в конце земной жизни Богородицы архангел Гавриил возвестил ей о грядущей кончине. Перед смертью Божия Матерь пожелала проститься с учениками Иисуса. Многие из них в то время проповедовали христианство в далеких странах, но по молитве Пречистой Девы апостолы были чудесным образом собраны у ее одра. А когда пришло время кончины, сам Христос явился у одра Матери и принял ее душу.
После смерти Богоматери апостолы похоронили ее тело в пещере Гефсимании. Однако на третий день, желая утешить опоздавшего на погребение апостола Фому, ученики Христовы открыли гробницу Пресвятой Девы и увидели в ней только погребальные пелены, и уверовали, что Богородица была вознесена на небо.
По свидетельству поздневизантийского историка Никифора Каллиста, праздник Успения Божией Матери был установлен в конце VI века императором Маврикием. Однако ряд данных указывает на то, что торжества в честь Успения совершались в Церкви и ранее, по крайней мере с IV столетия.
Вопрос о дате земной кончины Божией Матери вызывает споры: церковные историки называют 48 год по Рождестве Христовом, а также 58-й, 55-й, 44-й годы. Точно неизвестно и сколько лет прожила Богородица. Считается, что ей было около 60 или около 70 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
19 августа, 15:29Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал верующих быть христианами не только в храме
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