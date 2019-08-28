Православные христиане отмечают Успение Божией Матери

Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери. Архивное фото

Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православная церковь в среду отмечает один из 12 главных христианских праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Кирилл в этот день, по традиции, совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Праздник Успения, посвященный земной кончине Божией Матери, завершает предшествовавший ему строгий двухнедельный Успенский пост.

По преданию, в конце земной жизни Богородицы архангел Гавриил возвестил ей о грядущей кончине. Перед смертью Божия Матерь пожелала проститься с учениками Иисуса. Многие из них в то время проповедовали христианство в далеких странах, но по молитве Пречистой Девы апостолы были чудесным образом собраны у ее одра. А когда пришло время кончины, сам Христос явился у одра Матери и принял ее душу.

После смерти Богоматери апостолы похоронили ее тело в пещере Гефсимании. Однако на третий день, желая утешить опоздавшего на погребение апостола Фому, ученики Христовы открыли гробницу Пресвятой Девы и увидели в ней только погребальные пелены, и уверовали, что Богородица была вознесена на небо.

По свидетельству поздневизантийского историка Никифора Каллиста, праздник Успения Божией Матери был установлен в конце VI века императором Маврикием. Однако ряд данных указывает на то, что торжества в честь Успения совершались в Церкви и ранее, по крайней мере с IV столетия.