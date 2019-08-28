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РИА Новости

Климкина расстроило отсутствие единства в рядах G7 по отношению к России

01:10 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение лидерами стран—участниц G7 вопроса возвращения России в организацию, пожаловавшись на "утрату" солидарности западными странами.
"Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально", - написал министр в твиттере. При этом он призвал сохранить единство действий в отношении Москвы. Иначе, как утверждает Климкин, это будет "мегаугроза" для Украины и для стран G7.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
Ранее британская The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран-участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что вопрос возможного приглашения России в "большую восьмерку" за ужином обсуждался, но лидеры G7 в Биаррице не достигли договоренности о возвращении Москвы.
По словам президента России Владимира Путина, Москва считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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"Вернуть Россию для решения проблем мира". Зачем Трамп вступился за Москву
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