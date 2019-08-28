Климкина расстроило отсутствие единства в рядах G7 по отношению к России

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение лидерами стран—участниц G7 вопроса возвращения России в организацию, пожаловавшись на "утрату" солидарности западными странами.

"Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально", - написал министр в твиттере . При этом он призвал сохранить единство действий в отношении Москвы. Иначе, как утверждает Климкин, это будет "мегаугроза" для Украины и для стран G7.

Ранее британская The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран-участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что вопрос возможного приглашения России в "большую восьмерку" за ужином обсуждался, но лидеры G7 в Биаррице не достигли договоренности о возвращении Москвы.