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РИА Новости

В ООН в мае запустили программу, отслеживающую передвижения террористов

01:06 28.08.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 28 авг – РИА Новости. Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае, заявил на заседании Совета Безопасности Организации заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков.
"Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов", - сказал Воронков.
По его словам, это многолетняя, многомиллионная программа, в которой задействованы много различных органов ООН, в том числе Контртеррористическое управление, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление по коммуникационным технологиям и Международная организация гражданской авиации.
Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности предполагается сбор расширенных данных о пассажире.
"Я бы хотел поблагодарить Королевство Нидерланды за их продолжающийся технологический и финансовый вклад, которые позволил этой программе начать работать. Также хочу поблагодарить Катар и другие государства, Евросоюз за их поддержку, в том числе финансовую", - отметил он.
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