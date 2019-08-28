В ООН в мае запустили программу, отслеживающую передвижения террористов

"Я бы хотел поблагодарить Королевство Нидерланды за их продолжающийся технологический и финансовый вклад, которые позволил этой программе начать работать. Также хочу поблагодарить Катар и другие государства, Евросоюз за их поддержку, в том числе финансовую", - отметил он.