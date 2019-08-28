"Роскосмос" хочет создать геостационарную систему наблюдения Земли

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Роскосмос" планирует развернуть на геостационарной орбите группировку радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Сейчас у России на орбите отсутствуют радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли.
В документе сообщается, что "Роскосмос" намечает создать геостационарную (на круговой орбите высотой 35786 километров) космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР. В ближайшие четыре года "Роскосмос" планирует вывести на низкую околоземную орбиту четыре радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли.
Согласно контракту между "Роскосмосом" и Ракетно-космическим центром "Прогресс", в 2021 и 2023 годах намечаются запуски двух спутников "Обзор-Р".
Также в 2021 и 2022 годах, согласно контракту между "Роскосмосом" и НПО машиностроения, планируется запустить два космических аппарата "Кондор-ФКА".
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