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РИА Новости

"Роскосмос" хочет создать геостационарную систему наблюдения Земли

01:03 28.08.2019 (обновлено: 12:30 28.08.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Роскосмос" планирует развернуть на геостационарной орбите группировку радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Сейчас у России на орбите отсутствуют радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли.
В документе сообщается, что "Роскосмос" намечает создать геостационарную (на круговой орбите высотой 35786 километров) космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР. В ближайшие четыре года "Роскосмос" планирует вывести на низкую околоземную орбиту четыре радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли.
Согласно контракту между "Роскосмосом" и Ракетно-космическим центром "Прогресс", в 2021 и 2023 годах намечаются запуски двух спутников "Обзор-Р".
Также в 2021 и 2022 годах, согласно контракту между "Роскосмосом" и НПО машиностроения, планируется запустить два космических аппарата "Кондор-ФКА".
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