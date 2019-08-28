В Казани завершился чемпионат мира WorldSkills 2019

КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 завершился во вторник в Казани торжественной церемонией вручения медалей победителям и призерам. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.

В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

По признанию ребят российской сборной, "родных стен", которые обычно помогают, было не всегда достаточно – конкуренция была жёсткой, эксперты - строгими, а волнение зашкаливало.

Золотые медали за первое место получили участники сборной WorldSkills Russia по компетенциям "Администрирование отеля", "Визуальный мерчендайзинг", "Изготовление прототипов", "Изготовление изделий из полимерных материалов", "Информационная безопасность", "Лабораторный химический анализ", "Печатные технологии в прессе", "Поварское дело", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Флористика", "Холодильная техника и системы кондиционирования" и "Ювелирное дело".

Вторые места и серебряные медали завоевали конкурсанты по компетенциям "Информационные кабельные сети", "Обслуживание авиационной техники", "Парикмахерское искусство" и "Электромонтаж". Бронзовыми медалями наградили за третье место участников сборной России по компетенциям: "3D-моделирование для компьютерных игр", "Мобильная робототехника", "Облицовка плиткой" и "Экспедирование грузов".

Главный приз

Россиянка Анастасия Камнева из Ярославля, представившая страну в компетенции "Лабораторный химический анализ" и завоевавшая золотую медаль, набрала и самое большое количество баллов и стала обладательницей премии имени основателя мирового чемпионата WorldSkills Альберта Видаля. Награду победительнице вручили президент движения WorldSkills International Саймон Бартли и дочь Альберта Видаля Палома Видаль.

© РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Анастасия Камнева (Россия), завоевавшая золотую медаль в компетенции "Лабораторный химический анализ" и награду Альберта Видаля "Лучший в нации" на церемонии награждения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в Казани © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Анастасия Камнева (Россия), завоевавшая золотую медаль в компетенции "Лабораторный химический анализ" и награду Альберта Видаля "Лучший в нации" на церемонии награждения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в Казани

"Ощущения непередаваемые, до сих пор очень сильное волнение, очень много эмоций, радости. Финляндия была самым сильным соперником. Все соперники волновались, это было видно по их работе, но Финляндия держалась очень стойко и давала всем знать, что поборется за медаль", - сказала девушка журналистам сразу после награждения.

Анастасия отметила, что хотела бы дальше совершенствоваться в своем деле и помогать развитию данной компетенции в целом в движении WorldSkills. Девушка также призналась, что за время чемпионата, кажется, потеряла пару килограммов – волнение было настолько сильным, что она просто не могла есть, очень переживала.

Победа – коллективный результат

Большинство ребят признавались, что сегодняшняя их победа – результат нескольких лет сложнейшей работы и тренировок многих людей: преподавателей, тренеров, экспертов, родных, которые учили, направляли, поддерживали.

"Я выложилась на этих соревнованиях на все 100%, моя команда это почувствовала, поэтому золото было достаточно ожидаемо. Было очень тяжело, мы с нашей командой работали три года ради этой идеи, ради того, чтобы взять эту золотую медаль. Потому что на прошлых соревнованиях мы заняли 12-е место, сейчас мы наконец-то ощутили это золото в своих руках. Это очень приятно, чувствуешь, что все твои труды окупились", - призналась Елизавета Шкимбл, победившая в компетенции "Флористика".

"Спасибо всем, это была командная победа. Я готовился более трех лет. Это победа не моя личная, это победа большой команды – преподавателей, тренеров. Бесконечно много людей в этом участвовали, бесконечно благодарен всем, кто принимал участие в этом", - отметил Александр Леушин, завоевавший золото в компетенции "Холодильная техника и системы кондиционирования"

С ребятами согласилась и Лиза Степанова, победившая в компетенции "Печатные технологии в прессе".

"Не только я, мои тренеры, эксперты – все вложили труд в эту медаль. Огромный труд проделан и это результат – золотая медаль. Были серьёзные соперники со всего мира, и действительно пришлось побороться. Я готова ещё не один путь пройти, чтобы почувствовать эти эмоции ещё раз", - поделилась впечатлениями девушка.

Тем же, кто еще только планирует участвовать в движении WorldSkills, она посоветовала не сомневаться. "Тут не надо думать, надо участвовать, потому что это море эмоций, возможностей, знакомств, перед тобой открывается целый мир. И обязательно нужно идти до конца. Даже если что-то не получается, никогда не сдаваться и бороться до последней секунды, пока у тебя есть время", - сказала Степанова.

Айдар Минеев из Набережных Челнов выиграл золотую медаль в компетенции "Изготовление прототипов". Общаясь с журналистами, молодой человек отметил, что на участие в соревнованиях его вдохновил старший брат, в 2018 году ставший чемпионом Европы в компетенции "Инженерный дизайн CAD", а также завоевавший специальный медальон на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби.

"Я чувствую гордость за страну. Мой результат – это усиленные тренировки, обширная работа с экспертами и тренерами. Мне помогла родная земля, это очень мотивировало и придавало определенный темп. Я очень счастлив. Спасибо всей команде – тренерам, экспертам, всем, кто меня поддерживал. В дальнейшем я планирую связать свою жизнь с инженерией. Участникам следующих чемпионатов желаю побед, они должны ставить себе цели и делать все, чтобы их достичь", - сказал он.

Волнение мешало

Не все ребята остались довольны результатом, даже несмотря на завоеванные награды.

"У меня третье место, значит, не все получилось. Но я сделал все, что мог. Многое зависит не только от нас, но и от судей, которые нас оценивают. Испытываю потрясение, не рассчитывал, что выйду на пьедестал – знал, что выполнил работу не совсем хорошо, хоть и старался, были ошибки", - сказал Алексей Артемасов, завоевавший "бронзу" в компетенции "3D моделирование для компьютерных игр".

Анастасия Распопова, победившая в компетенции "Визуальный мерчендайзинг", также рассказала о сильном волнении.

© РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Анастасия Распопова (Россия), завоевавшая золотую медаль на церемонии награждения победителей WorldSkills в компетенции "Визуальный мерчендайзинг" в рамках 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в Казани © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Анастасия Распопова (Россия), завоевавшая золотую медаль на церемонии награждения победителей WorldSkills в компетенции "Визуальный мерчендайзинг" в рамках 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в Казани

"Я была просто в шоке – столько слез, эмоций. Предчувствие, конечно, было. Просто когда у тебя, на контрасте видно, что очень хорошая работа, всегда есть шанс, что тебя "завалят". Все страны понимают, ты – конкурент, и могут занижать оценки. Работа участника – это всего лишь 30% от победы, и даже если ты на 100% выложился, это ещё ничего не значит. 30% - это работа экспертов, других команд, и это все очень волнительно", - поделилась девушка.

Импульс развитию профобразования

"Наша страна завоевала рекордные 22 медали, и 14 из них – золотые. Это число чемпионов говорит об очень высоком уровне подготовки в нашей стране, о том, что среди наших экспертов и преподавателей есть носители технологий мирового уровня... Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград – это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России", - отметил директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.