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РИА Новости

В Москве ликвидировали возгорание кабелей в жилом доме

00:54 28.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание кабелей на 12-ти этажах 24-этажного дома на Каширском шоссе в Москве полностью ликвидировано, эвакуировали порядка 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 00.29 возгорание локализовано, а в 00.31 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировали по лестнице 120 человек, еще 20 спасены с помощью специальных спасательных средств. Жильцы временно размещены в школе № 878.
Представитель ведомства уточнил, что происходило горение кабелей с 12 по 24 этажи. Общая длина горящих кабелей составила 42 погонных метра. Информация о пострадавших не поступала.
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