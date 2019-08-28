В Москве ликвидировали возгорание кабелей в жилом доме

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание кабелей на 12-ти этажах 24-этажного дома на Каширском шоссе в Москве полностью ликвидировано, эвакуировали порядка 140 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 00.29 возгорание локализовано, а в 00.31 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания эвакуировали по лестнице 120 человек, еще 20 спасены с помощью специальных спасательных средств. Жильцы временно размещены в школе № 878.