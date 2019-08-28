Адвокат "дочки" "Ростеха": компании ищут возможность подачи иска к Boeing

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Наряду с российской "Авиакапитал-Сервис" возможность подачи иска против Boeing изучают компании из других стран, но не из США и России, сообщил в среду РИА Новости представляющий интересы российской фирмы адвокат Стивен Маркс.

"Мы вели обсуждения с многими другими операторами и перевозчиками. И сейчас мы обсуждаем возможность их присоединения к судебному разбирательству. Они не российские. Они находятся по всему миру, но не в США. На сегодня", - сказал он, не уточнив количество потенциальных истцов.

По словам Маркса, если кто-то из других компаний согласится на процесс, то они подадут отдельные иски.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.