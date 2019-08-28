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РИА Новости

"Дочка" "Ростеха" потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов

00:34 28.08.2019 (обновлено: 01:02 28.08.2019)
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing-737 Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго на компанию Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX. В российской компании подтвердили факт судебной тяжбы.
По словам Маркса, иск основывается на том, что Boeing "сознательно ввел в заблуждение относительно ключевого положения договора, то есть их намерения поставить должным образом сертифицированные и пригодные для полетов самолеты".
"Теперь очевидно, что эти утверждения были неправдой и что они сознательно исказили то, что они на самом деле делали, а именно: обходили правила сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и пытались проскочить за счет разновидности сертификата 50-летней давности, а не делать то, что должны были. Это был совсем другой самолет, который требовал совершенно новый тип сертификата", - сказал адвокат.
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По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.
При этом адвокат отметил, что защита "Авиакапитала-Сервис" пыталась урегулировать претензии к Boeing в досудебном порядке, но авиакорпорация не пошла на приемлемое решение и не продемонстрировала желания обсудить претензии дочки "Ростеха".
В компании Boeing не стали комментировать РИА Новости ситуацию.
Полеты 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после крушения двух таких авиалайнеров. В марте Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года упал такой же самолет индонезийской Lion Air.
После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
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