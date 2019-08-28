"Дочка" "Ростеха" потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго на компанию Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX. В российской компании подтвердили факт судебной тяжбы.

По словам Маркса, иск основывается на том, что Boeing "сознательно ввел в заблуждение относительно ключевого положения договора, то есть их намерения поставить должным образом сертифицированные и пригодные для полетов самолеты".

"Теперь очевидно, что эти утверждения были неправдой и что они сознательно исказили то, что они на самом деле делали, а именно: обходили правила сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и пытались проскочить за счет разновидности сертификата 50-летней давности, а не делать то, что должны были. Это был совсем другой самолет, который требовал совершенно новый тип сертификата", - сказал адвокат.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

При этом адвокат отметил, что защита "Авиакапитала-Сервис" пыталась урегулировать претензии к Boeing в досудебном порядке, но авиакорпорация не пошла на приемлемое решение и не продемонстрировала желания обсудить претензии дочки "Ростеха".

В компании Boeing не стали комментировать РИА Новости ситуацию.

Полеты 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после крушения двух таких авиалайнеров. В марте Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года упал такой же самолет индонезийской Lion Air.