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РИА Новости

Глава Боливии решил лично проинспектировать лесные пожары

00:28 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
РОБОРЕ (БОЛИВИЯ), - 28 авг - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес решил лично проинспектировать лесные пожары в стране.
Корреспондент РИА Новости вместе с небольшой группой журналистов отправились вместе с главой государства на вертолете в леса региона Чикитания.
Огонь уже уничтожил почти миллион гектаров леса и сельхозугодий по всей Боливии. С пламенем ежедневно борются несколько вертолетов и самолетов, тысячи пожарных, военных и волонтеров. Им уже удалось победить огонь в нескольких муниципалитетах.
С воздуха видны клубы дыма, выжженная местами земля, когда вертолет опускается довольно низко к одному из очагов, начинает щипать глаза и становится тяжело дышать.
Вертолет президента летит в труднодоступную местность в регионе Чикитания, где огонь тушат с воздуха, пожарным и машинам сюда не доехать. Большая часть деревьев высохла, дождей здесь не было долгие недели, потому и тушить пожар так непросто - при любой искре он загорается вновь.
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Вертолет президента приземлился на выжженной поляне. Рядом несколько очагов открытого огня. Моралес надел рюкзак пожарного и без униформы начал тушить пожар. К нескольким очагам пришлось подходить несколько раз. Ему помогали министр обороны, замминистра коммуникаций, глава администрации президента и журналисты.
"Семнадцатого-восемнадцатого августа было 8 тысяч очагов, а на вчера уже чуть более тысячи. Это результат совместной работы. И я надеюсь, что мы ее продолжим и покончим с пожарами", - сказал президент.
Вечером во вторник после долгого перерыва пошел сильный дождь. Военные, чиновники и пожарные в правительственном штабе по ЧС выскочили под ливень, смеялись и аплодировали - здесь дождя ждал каждый житель, о нем каждое утро люди приходили молиться в церковь долгие недели.
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