Глава Боливии решил лично проинспектировать лесные пожары

РОБОРЕ (БОЛИВИЯ), - 28 авг - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес решил лично проинспектировать лесные пожары в стране.

Корреспондент РИА Новости вместе с небольшой группой журналистов отправились вместе с главой государства на вертолете в леса региона Чикитания.

Огонь уже уничтожил почти миллион гектаров леса и сельхозугодий по всей Боливии. С пламенем ежедневно борются несколько вертолетов и самолетов, тысячи пожарных, военных и волонтеров. Им уже удалось победить огонь в нескольких муниципалитетах.

С воздуха видны клубы дыма, выжженная местами земля, когда вертолет опускается довольно низко к одному из очагов, начинает щипать глаза и становится тяжело дышать.

Вертолет президента летит в труднодоступную местность в регионе Чикитания, где огонь тушат с воздуха, пожарным и машинам сюда не доехать. Большая часть деревьев высохла, дождей здесь не было долгие недели, потому и тушить пожар так непросто - при любой искре он загорается вновь.

Вертолет президента приземлился на выжженной поляне. Рядом несколько очагов открытого огня. Моралес надел рюкзак пожарного и без униформы начал тушить пожар. К нескольким очагам пришлось подходить несколько раз. Ему помогали министр обороны, замминистра коммуникаций, глава администрации президента и журналисты.

"Семнадцатого-восемнадцатого августа было 8 тысяч очагов, а на вчера уже чуть более тысячи. Это результат совместной работы. И я надеюсь, что мы ее продолжим и покончим с пожарами", - сказал президент.