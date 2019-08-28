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РИА Новости

Московский планетарий призвал не бояться летящего к Земле астероида

00:08 28.08.2019
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© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed MartinАстероид
Астероид
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
Астероид. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров, не представляет опасности, рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева.
"Такой астроид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет. Это самое главное, что нужно знать", - сказала она.
На сайте планетария указано, что астероид пролетит в 1 миллионе 27 тысячах 737 километрах от Земли, что почти в три раза превышает расстояние до Луны. Он пройдет в поле тяготения Земли (929 тысяч километров), из-за чего попал в список "потенциально опасных астероидов". Сам астероид был открыт месяц назад - 25 июля. Он движется со скоростью 13 километров в секунду и совершает оборот вокруг Солнца за 1243 земных дня.
Ранее приближение астероида вызвало массу публикаций в СМИ, сначала об угрозе с его стороны, а затем с успокаивающими разъяснениями специалистов.
Рисунок астероида около планеты Земля
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"Интерес к этим событиям люди испытывают, прежде всего, в связи с тем, что произошло Челябинское событие (падение челябинского метеорита – ред.). Это привлекло очередную волну интереса", - пояснила Рублева.
По ее словам, в московском планетарии в связи с приближением астероида не планируется проводить каких-либо наблюдений. "Сложно провести наблюдения в центре большого города. Астероид – крошечное тело. Если он где-то далеко пролетает – увидеть его крайне сложно. Расстояние - миллион километров. Это достаточно далеко для визуальных наблюдений. Кроме того, городская засветка не способствует наблюдениям. А еще нужна подходящая погода", - добавила Рублева.
По ее словам, метеорные потоки представляют больший интерес для наблюдений, чем приближение астероидов.
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