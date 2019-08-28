В столице стартуют досрочные выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Досрочные выборы в Мосгордуму стартуют в среду в столице.

Москвичи в этом году впервые смогут заранее проголосовать не только в будни, но и в воскресенье. На муниципальных выборах в 2017 году территориальные комиссии в последний день недели не работали.

Досрочное голосование продлится до 7 сентября. Режим работы в будние дни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 14.00. Основанием для досрочного голосования могут стать отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем и другие причины.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.