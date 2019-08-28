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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В столице стартуют досрочные выборы в Мосгордуму

00:06 28.08.2019 (обновлено: 06:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Досрочные выборы в Мосгордуму стартуют в среду в столице.
Москвичи в этом году впервые смогут заранее проголосовать не только в будни, но и в воскресенье. На муниципальных выборах в 2017 году территориальные комиссии в последний день недели не работали.
Досрочное голосование продлится до 7 сентября. Режим работы в будние дни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 14.00. Основанием для досрочного голосования могут стать отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем и другие причины.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
Выборы пройдут 8 сентября.
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
6 августа, 23:00РИА Новости
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