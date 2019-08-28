Члены "Клуба неудачников" посетили премьеру "Оно 2": клоуна тоже позвали

Актеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Исполнители главных ролей из первой и второй части фильма ужасов "Оно" встретились на премьере картины в Лос-Анджелесе.

Действие происходит спустя 27 лет после событий, описанных в первой части. Школьники, члены "Клуба неудачников", выросли и живут в разных городах. Становится известно, что Оно вернулось, и им предстоит снова сразится с клоуном-убийцем Пеннивайзом (Билл Скарсград).

Главные роли исполнили Джеймс Макэвой (Билл), Джессика Честейн (Беверли), Билл Хейдер (Ричи), Джеймс Рэнсон (Эдди), Айзая Мустафа (Майк), Энди Бин (Стэнли), Джей Райан (Бен).

Первая часть "Оно" (2017 год) заработала в мировом прокате более 700 миллионов долларов, что сделало картину одним из самых кассовых хорроров в истории.