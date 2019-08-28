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РИА Новости
Культура

Члены "Клуба неудачников" посетили премьеру "Оно 2": клоуна тоже позвали

02:44 28.08.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАктеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе
Актеры фильма Оно 2 на премьере фильма в Лос-Анжелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Исполнители главных ролей из первой и второй части фильма ужасов "Оно" встретились на премьере картины в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актеры фильмов "Оно" и "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе

Актеры фильма Оно 2 на премьере фильма в Лос-Анжелесе
1 из 5

Актеры фильмов "Оно" и "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario AnzuoniАктеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе
Актеры фильма Оно 2 на премьере фильма в Лос-Анжелесе
2 из 5
Актеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна-убийцу Пеннивайза на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе

Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
3 из 5

Актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна-убийцу Пеннивайза на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актриса Джессика Честейн (Беверли) на премьере фильма "Оно 2" в Лос-Анджелесе

Актриса Джессика Честейн на премьере фильма Оно 2 в Лос-Анджелесе
4 из 5

Актриса Джессика Честейн (Беверли) на премьере фильма "Оно 2" в Лос-Анджелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Билл Скарсгард на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
5 из 5
Актер Билл Скарсгард на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
1 из 5

Актеры фильмов "Оно" и "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 5
Актеры фильма "Оно 2" на премьере фильма в Лос-Анжелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
3 из 5

Актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна-убийцу Пеннивайза на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
4 из 5

Актриса Джессика Честейн (Беверли) на премьере фильма "Оно 2" в Лос-Анджелесе

© REUTERS / Mario Anzuoni
5 из 5
Актер Билл Скарсгард на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Действие происходит спустя 27 лет после событий, описанных в первой части. Школьники, члены "Клуба неудачников", выросли и живут в разных городах. Становится известно, что Оно вернулось, и им предстоит снова сразится с клоуном-убийцем Пеннивайзом (Билл Скарсград).
Главные роли исполнили Джеймс Макэвой (Билл), Джессика Честейн (Беверли), Билл Хейдер (Ричи), Джеймс Рэнсон (Эдди), Айзая Мустафа (Майк), Энди Бин (Стэнли), Джей Райан (Бен).
Первая часть "Оно" (2017 год) заработала в мировом прокате более 700 миллионов долларов, что сделало картину одним из самых кассовых хорроров в истории.
В российский прокат фильм Андреса Мускетти, снятый по одноименному роману Стивена Кинга, выйдет 5 сентября.
Кадр из фильма Оно
19 июля, 01:33Культура
В Сети появился финальный трейлер ужастика "Оно 2"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс МакэвойДжессика ЧестейнСтивен КингЛос-Анджелес
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