Вышел трейлер фильма "Король" с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Опубликован первый трейлер драмы "Король" режиссера Дэвида Мишо, сообшает Variety.
В основе ленты несколько пьес Шекспира. Тимоти Шаламе (известный по фильму "Зови меня своим именем") играет только что коронованного короля Георга V, а роль его ближайшего друга и наставника рыцаря Джона Фальстафа исполнил Джоэл Эдгертон.
В фильме также снимались Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, Дин-Чарльз Чепмен, Лили-Роуз Депп, Шон Харрис и другие актеры.
Мировая премьера "Короля" состоится на Венецианском кинофестивале 2 сентября.