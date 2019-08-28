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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Король" с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном

00:24 28.08.2019
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© NetFlix (2019)Кадр из фильма "Король"
Кадр из фильма Король
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Опубликован первый трейлер драмы "Король" режиссера Дэвида Мишо, сообшает Variety.
В основе ленты несколько пьес Шекспира. Тимоти Шаламе (известный по фильму "Зови меня своим именем") играет только что коронованного короля Георга V, а роль его ближайшего друга и наставника рыцаря Джона Фальстафа исполнил Джоэл Эдгертон.
В фильме также снимались Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, Дин-Чарльз Чепмен, Лили-Роуз Депп, Шон Харрис и другие актеры.
Мировая премьера "Короля" состоится на Венецианском кинофестивале 2 сентября.
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