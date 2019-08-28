Вышел трейлер фильма "Король" с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном

В основе ленты несколько пьес Шекспира. Тимоти Шаламе (известный по фильму "Зови меня своим именем") играет только что коронованного короля Георга V, а роль его ближайшего друга и наставника рыцаря Джона Фальстафа исполнил Джоэл Эдгертон.