Несколько лет без рецидива. Российские врачи научились лечить рак кишечника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В Москве в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина успешно испытывают новейшую методику лечения рака прямой кишки. Раньше практически любой пациент с таким диагнозом лишался органа и всю оставшуюся жизнь проводил с колостомой — искусственным отверстием в брюшной стенке, куда выводится толстая кишка, — и мешочком для сбора каловых масс. Теперь даже в очень сложных случаях орган удается сохранить, и болезнь отступает на многие годы.

"Без пожизненной стомы"

"Мне в областном центре в Белгороде сказали: вам только операция и пожизненная стома, других вариантов нет. Я так испугалась, взяла выписку из истории болезни и без всякого направления поехала в Москву. Записалась на прием в центр Блохина, меня там сразу взяли в исследование, провели полностью все лечение, и я выздоровела. Мне на следующий год уже группу (инвалидности. — Прим. ред.) снимут. И в этом бы сняли, но боятся — у меня же все медицинские документы из Москвы", — 57-летняя Юлия Сазонова из небольшого городка Губкин Белгородской области едва сдерживает слезы.

Она с благодарностью перечисляет имена врачей, которые ей помогли, рассказывает, как продолжала работать даже во время лечения и только в этом году вышла на пенсию. Но не от того, что сил уже нет, просто хочется больше времени уделять семье, а так бы еще работала и работала. И шепотом, будто бы боясь сглазить, добавляет: "Все, я здоровый человек, без всякой пожизненной стомы. Представляете?"

Юлии Сазоновой повезло, она оказалась одной из первых пациенток, включенных в масштабное международное исследование, которое уже седьмой год идет в 40 крупнейших онкоклиниках мира. Россия в этом эксперименте представлена командой Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина.

"Сначала мы облучаем опухоль и окружающие зоны. Но затрагиваем только то, что надо, — скажем, кости и мочевой пузырь сюда не попадают, а значит, и каких-то связанных с этим болезней в будущем не возникнет. Затем несколько курсов химиотерапии. Мы наблюдаем за опухолью и ждем, не оперируем. Даже если через 12 недель опухоль значительно уменьшилась, но не исчезла, мы не станем оперировать. Дадим пациенту еще два курса химиотерапии. В результате клетки опухоли перерождаются в фиброзную ткань, которую мы удаляем посредством трансанальной (через задний проход) эндомикрохирургии. Орган сохранен, никакой колостомы", — рассказывает заведующий проктологическим отделением НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Трапезникова НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Заман Мамедли, возглавивший эксперимент с российской стороны.

После такой операции не остается даже шрамов. В брюшную полость пациента через особые аппараты вводятся специальные инструменты-манипуляторы. Ими управляет хирург, наблюдающий за своей работой на мониторе. Риск осложнений минимален, восстановление происходит быстро.

"Тогда это вызвало шок"

В 2010 году Заман Мамедли на международной конференции по онкологии услышал доклад бразильских ученых, предлагавших больных с диагнозом "рак прямой кишки" не оперировать сразу, а немного подождать — если опухоль хорошо отвечала на химиолучевую терапию. В этом случае при правильно подобранном лечении злокачественное новообразование может просто исчезнут, утверждали исследователи.

"Тогда это вызвало шок. Все посмеялись, поскольку представить, что больного с аденокарциномой прямой кишки можно не оперировать, было невозможно. Но некоторых специалистов данные бразильцев заинтересовали. И уже через год на другом международном конгрессе мы с коллегами из двух десятков стран решили объединить усилия и совместно вести больных. Мы рассчитывали за короткий срок набрать достаточно пациентов, чтобы на основании результатов их лечения сделать обоснованный вывод, эффективна новая методика или нет", — продолжает Мамедли.

© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина 1 из 2 Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина © Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России © Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России Хирург-онколог Заман Мамедли возглавляет исследование по лечению рака прямой кишки с российской стороны 2 из 2 Хирург-онколог Заман Мамедли возглавляет исследование по лечению рака прямой кишки с российской стороны © Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России 1 из 2 Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина © Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России 2 из 2 Хирург-онколог Заман Мамедли возглавляет исследование по лечению рака прямой кишки с российской стороны © Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России

За короткий срок не получилось — промежуточные результаты многолетней совместной работы опубликовали лишь в прошлом году. Но зато сразу в самом авторитетном медицинском научном журнале мира — The Lancet.

"Это большая статья, и на нее огромное количество ссылок. Там всего набрано около 1,6 тысячи пациентов, а анализ проведен по тысяче из них за первые пять лет программы. И сделан вывод, что в крупных центрах, где есть весь спектр исследований, подобная практика оправданна и безопасна", — заключает исследователь.

"Даже удалять ничего не пришлось"

В той статье использовались данные 60 российских пациентов. Более чем у 80 процентов из них хороший ответ на лечение. То есть раковые клетки полностью исчезли, а сама болезнь вот уже несколько лет не дает о себе знать.

Среди выздоровевших — 41-летняя Римма Меркулова из Новомосковска Тульской области.

"Жизнь-то в 40 лет только начинается. У меня двое детей — старшей 14, младшему четыре. Ну и, как у всех, — ипотеки, планы. А тут диагноз неутешительный. Помню, уже не холодно было, все в куртках ходили, когда мне сказали, что у меня рак. Весна на улице, а мне страшно. В апреле я попала на прием в центр Блохина, и практически сразу меня в исследование взяли. В общей сложности у меня было шесть химиотерапий и полтора месяца — облучение. Физически это очень трудно, даже вспоминать не хочется. Но оно того стоило, у меня очень хороший ответ. Опухоль просто исчезла, даже удалять ничего не пришлось", — вспоминает женщина.

Она все же счастливое исключение из правила. У нее не обнаружили даже фиброзного рубца — соответственно, вырезать нечего.

"Без доказательств не бывает настоящей науки"

Лечение одного пациента занимает примерно полгода, точнее — 24 недели. За это время больной успевает пройти один длительный курс лучевой терапии и несколько сеансов химиотерапии. Все зависит от того, как злокачественная опухоль реагирует на лечение. Если раковые клетки трансформируются в фиброзную ткань достаточно интенсивно, пациента на операционный стол не отправляют. А образовавшиеся на органе рубцы, теперь уже доброкачественные, впоследствии удаляют. Врач-патоморфолог Николай Козлов выносит заключение, насколько эффективно лечение и какова вероятность возвращения болезни.

"На МРТ рубцовая ткань без остаточной опухоли и такая же ткань с микроскопическими комплексами опухолевых клеток выглядят одинаково. Когда ко мне попадают уже удаленные ткани пациентов, перенесших химиолучевое лечение, только после микроскопического исследования я могу уверенно сказать, насколько был выражен лечебный эффект, является ли он полным или частичным. Плюс бывает так, что крупная злокачественная опухоль после химиолучевого лечения резко уменьшилась и превратилась в маленькую язвочку на слизистой оболочке — это значит, что усилия лучевых терапевтов и химиотерапевтов произвели максимальный эффект. Однако когда берешь тотально на исследование удаленную ткань с остаточной язвой, то между полей рубцовой ткани порой обнаруживаются комплексы остаточной злокачественной опухоли. То есть лечебный эффект неполный, и, следовательно, заболевание не может считаться полностью излеченным", — объясняет Козлов.

По его оценкам, примерно в четверти случаев клетки опухоли полностью гибнут в результате лечения и замещаются рубцовой тканью, которую тоже необходимо удалить.

"К сожалению, не все пациенты одинаково отвечают на нашу методику. Сейчас мы не можем сказать, почему у одних больных опухоль исчезает, а у других вообще не реагирует на лучевую терапию. Предугадать, какой будет ответ в каждом конкретном случае, нельзя. Но чтобы понять все это, мы и формируем сейчас огромную международную базу", — добавляет Заман Мамедли.

Речь идет о International Watch & Wait Database (IWWD) — базе данных, куда со всего мира стекаются сведения о пациентах, чье лечение проходит по новой методике. Российские онкологи отправляют туда свои результаты раз в полгода. Исследование идет седьмой год, чтобы оценить эффективность методики, нужно собирать данные как минимум десять лет.

"Вот посмотрите, я тут специально для ребят из нашей команды написал "26 сентября" и восклицательный знак поставил. Это дата, когда мы вносим наши результаты в IWWB. Зарубежные коллеги вводят свои данные. В итоге мы надеемся получить огромную выборку пациентов со всего мира, чтобы не осталось сомнений в эффективности методики. Мы, конечно, уже сейчас видим, что она работает, но доказательная база необходима. Без этого не бывает настоящей науки", — Мамедли показывает на белую маркерную доску с пометкой: 26.09.