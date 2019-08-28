Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орбакайте и будущем кинематографа

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер, сценарист и режиссер Ренат Давлетьяров рассуждает о том, придет ли виртуальная реальность в кино, существует ли формула успешного фильма, нужно ли ограничивать присутствие американских картин на российском рынке и может ли отечественная киноиндустрия с ними конкурировать, чего не хватает российскому кинематографу и почему он должен "молиться на государство". О ком будет картина "Лётчик"? Почему выбрал Кристину Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"? Каково это — летать на легендарном Ил-2?
Мы узнали от первого лица:
2:20 Как новые платформы и агрегаторы фильмов меняют подход к кинопроизводству
7:15 С чего начинается создание кино
7:50 Мистическая история про выбор Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"
9:50 Как Гайдар отказал в финансировании отечественного кино в начале девяностых и к чему это привело
12:45 Где на самом деле берут деньги на производство фильма
16:05 Нужно ли ограничить американское кино в российском прокате
17:20 Как формируется гонорар актера
18:40 Как влияют и какие звезды влияют на успех картины
22:25 Что необходимо сделать для поддержки российского кинематографа
25:30 О чем и зачем картина "Донбасс. Окраина"
27:00 Почему два известных артиста отказались в ней сниматься
38:05 Как отнеслись к "Донбассу" в Европе и Донецке
31:05 О картине "Лётчик" и собирательном образе "Маресьева"
33:25 Есть ли будущее у "мобильного" кино
34:15 Заменят ли стриминговые платформы кинотеатры
35:20 О технологиях виртуальной реальности в кинематографе и будущем
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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