Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орбакайте и будущем кинематографа

Он спродюсировал "Любовь-морковь", "А зори здесь тихие…", "Донбасс. Окраина". Ренат Давлетьяров рассказывает, как придумывается и снимается кино про любовь и войну, где взять деньги на фильм, почему в девяностые закрылись почти все кинотеатры в стране и как картина зависит от платформы, на которой её покажут.

Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орабакайте и будущем кинематографа

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер, сценарист и режиссер Ренат Давлетьяров рассуждает о том, придет ли виртуальная реальность в кино, существует ли формула успешного фильма, нужно ли ограничивать присутствие американских картин на российском рынке и может ли отечественная киноиндустрия с ними конкурировать, чего не хватает российскому кинематографу и почему он должен "молиться на государство". О ком будет картина "Лётчик"? Почему выбрал Кристину Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"? Каково это — летать на легендарном Ил-2?

Мы узнали от первого лица:

2:20 Как новые платформы и агрегаторы фильмов меняют подход к кинопроизводству

7:15 С чего начинается создание кино

7:50 Мистическая история про выбор Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"

9:50 Как Гайдар отказал в финансировании отечественного кино в начале девяностых и к чему это привело

12:45 Где на самом деле берут деньги на производство фильма

16:05 Нужно ли ограничить американское кино в российском прокате

17:20 Как формируется гонорар актера

18:40 Как влияют и какие звезды влияют на успех картины

22:25 Что необходимо сделать для поддержки российского кинематографа

25:30 О чем и зачем картина "Донбасс. Окраина"

27:00 Почему два известных артиста отказались в ней сниматься

38:05 Как отнеслись к "Донбассу" в Европе и Донецке

31:05 О картине "Лётчик" и собирательном образе "Маресьева"

33:25 Есть ли будущее у "мобильного" кино

34:15 Заменят ли стриминговые платформы кинотеатры

35:20 О технологиях виртуальной реальности в кинематографе и будущем

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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