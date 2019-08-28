Биография Андрея Платонова

В 1919 году служил в Красной Армии: помощником машиниста перевозил боеприпасы, потом рядовым красноармейцем.

В 1920 году Платонов вступил в ряды Коммунистической партии, но уже через год по собственному желанию вышел из партии.

В 1921 году окончил электротехническое отделение Воронежского железнодорожного политехникума. В этом же году написал брошюру "Электрофикация".

Работал инженером в области мелиорации и электрификации сельского хозяйства: в 1922-1923 годах – в составе Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом в Воронежской губернии, в 1923-1926 годах – в Воронежском губернском земельном управлении. В 1926 году переехал в Москву.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1918 году. Работал журналистом в воронежских газетах "Известия укрепрайона", "Красная деревня" и др. В журнале "Железный путь" были опубликованы стихотворения Платонова "Ночь", "Тоска" и др. В этом же году вышел его рассказ "Очередной", также публиковались очерки, статьи и рецензии. Платонов стал одним из самых заметных литераторов Воронежа, активно выступал в периодике, в том числе под псевдонимами Елп.Баклажанов, А.Фирсов и др.

В 1922 году был опубликован его сборник стихов "Голубая глубина".

В 1920-х годах вышли повести "Епифанские шлюзы" (1927), "Ямская слобода" (1927), "Город Градов" (1928), "Сокровенный человек" ( 1928 ).

В 1929 году рассказ "Усомнившийся Макар" вызвал волну критики в адрес Платонова. В том же году получил резко отрицательную оценку Максима Горького и был запрещен к печати роман Платонова "Чевенгур" (1926-1929), который был опубликован только в 1972 году во Франции, в 1988 году – в СССР.

В 1931 году его повесть "Впрок. Бедняцкая хроника" была признана "контрреволюционной", а сам Платонов назван кулацким агентом.

В 1931-1935 годах он совмещал литературную деятельность с инженерной службой.

В 1934 году в составе группы советских писателей посетил Туркмению (рассказ "Такыр", 1934; повесть "Джан", опубликована в 1964 году).

В 1937 году вышел сборник рассказов "Река Потудань", вызвавший обвинения "в религиозном душеустройстве".

Во второй половине 1930-х годов Платонов активно публиковался (под псевдонимами Ф. Человеков и А. Фирсов) как литературный критик, однако подготовленный им в 1938 году к печати сборник статей "Размышления читателя" не увидел свет (сигнальный экземпляр вышел в 1939 году; опубликован в 1970 году).

В трагическом ключе осмыслена идея строительства "общепролетарского дома" в повести "Котлован" (создана в 1930 году, впервые опубликована с большой редакторской правкой за рубежом в 1969 году; в СССР – в 1987 году). Неприятием форм переустройства жизни отмечена повесть "Ювенильное море" (написана в 1931; опубликована в 1986 году). Разочарованием в мечтах о всеобщем счастье и безысходностью проникнут роман "Счастливая Москва", над которым Платонов работал в 1933-1937 годах (не окончен, опубликован в 1991 году).

В годы Великой Отечественной войны Платонов работал военным корреспондентом газеты "Красная звезда" в действующей армии. За время войны вышло четыре книги писателя: "Одухотворенные люди" (1942), "Рассказы о Родине" (1943), "Броня" (1943), "В сторону заката солнца" (1945).

В 1946 году в журнале "Новый мир" был опубликован его рассказ "Семья Иванова" (другое название – "Возвращение"), который вызвал новую волну отрицательных рецензий. Писатель вновь попал в литературную опалу.

В последующие годы Платонов занимался переработкой для детей русских и башкирских народных сказок.

5 января 1951 года Андрей Платонов скончался в Москве.

Издание произведений Платонова возобновилось в конце 1950-х годов, но некоторые его сочинения впервые были опубликованы в России только в годы перестройки.

Произведения Платонова были неоднократно экранизированы . В их числе "Начало неведомого века" (1967, премьера - 1988) Ларисы Шепитько по рассказу Платонова "Родина электричества"; "Одинокий голос человека" (1978) Александра Сокурова и "Возлюбленные Марии" (1984) Андрея Кончаловского по сборнику "Река Потудань", "Случайный взгляд" (2005) Владимира Мирзоева по повести "Котлован", а также анимационный фильм Александра Петрова "Корова" по одноименному рассказу писателя.

Андрей Платонов был женат на бывшей сельской учительнице Марии Кашинцевой, которой посвятил повесть "Епифанские шлюзы". Его супруга стала прототипом заглавной героини рассказа "Песчаная учительница". После смерти писателя она вела работу по сохранению его литературного наследия и публикации произведений.

Их сын Платон (1922-1943) в 1938 году был арестован НКВД по сфабрикованному делу и обвинен в том, что являлся одним из руководителей антисоветской молодежной террористической и шпионской организации, действовавшей в Москве. Был освобожден в 1940 году, но вскоре скончался

Дочь писателя Мария (1944-2005) всю свою жизнь работала художником-оформителем в издательстве "Прогресс", а в конце жизни занималась изданием сочинений своего отца.

С 2011 года в Воронежской области проводится Международный Платоновский фестиваль искусств . Вручается Платоновская премия, лауреатами которой в разные годы становились публицист Борис Екимов, режиссер Лев Додин, пианист Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Андрей Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова, театральный художник Эдуард Кочергин