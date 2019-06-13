В Воронеже вручили Платоновскую премию театральному художнику Кочергину

ВОРОНЕЖ, 13 июн — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил Платоновскую премию театральному художнику Эдуарду Кочергину, сообщает в четверг правительство Воронежской области.

Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за "значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций".

Лауреатом Платоновской премии 2019 года стал театральный художник и писатель, главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин. Награду ему присудили с формулровкой "за многогранность и достоинство". Церемония вручения премии проходила 13 июня в рамках Платоновского фестиваля искусств.

"Платоновский фестиваль входит в свою завершающую и, наверное, самую насыщенную стадию. Сегодня кульминация фестиваля – вручение Платоновской премии", - сказал Гусев, слова которого приводит правительство области.

По его словам, в этом году выбор лауреата членам экспертного совета Платоновского фестиваля дался очень легко, имя Кочергина назвали абсолютное большинство экспертов.

"Это решение, на мой взгляд, очень правильно и символично, тем более в Год театра, потому что без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием, им изготовлены декорации. Но как человеку творческому ему тесно в такой узкой области: Эдуард Степанович – автор нескольких литературных произведений, которые получили и известные национальные премии, и любовь и интерес читателей", - отметил губернатор.

Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 миллион рублей и памятный знак лауреата Платоновской премии.

"Это грандиозно, что я получаю вашу премию имени великого русского писателя Платонова, который ваш, кровный. Он фантастический писатель, который еще до конца не разгадан, и вместе с тем с абсолютной русской философией. Это премия для меня – признание моего профессионализма как писателя и как художника. Этот "микс" дает мне жизнь", – цитирует правительство Кочергина.

Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — Лев Додин, художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России. В 2013 году жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу — пианисту, композитору, дирижеру, народному артисту РФ. В 2014 году лауреатом премии стал российский художник-мультипликатор Александр Петров. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году — кинорежиссер Александр Сокуров, в 2017 - писатель Алексей Иванов. В 2018 году премию получили театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.