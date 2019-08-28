Супермен спасает, Золушка пишет книгу, невеста сбегает. Лучшее кино недели

Кадр из фильма "Я иду искать"

© Пресс-служба Sarafan PR Кадр из фильма "Я иду искать"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. "Супермен" Генри Кавилл борется с маньяком в "Игре Ганнибала". "Золушка" Лили Джеймс отправляется на остров в поисках нового сюжета в "Клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков". Хоррор "Я иду искать" пугает кровожадными богачами. А Риналь Мухаметов, несмотря ни на что, стремится к победе в драме "Битва". О том, на что обратить внимание в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Золушка и "Аббатство Даунтон"

Известная по роли Золушки Лили Джеймс и актеры сериала "Аббатство Даунтон" объединились на экране, чтобы рассказать о поиске вдохновения на фоне детективных интриг в картине "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков".

В середине прошлого века молодая писательница Джулиет (Лили Джеймс) пытается найти сюжет для новой книги. Писать об ужасах только что завершившейся Второй мировой войны ей не хочется, а другие темы кажутся скучными или избитыми. Вдруг приходит письмо от свиновода с острова Гернси, и девушка отправляется туда, навстречу приключениям.

Джулиет узнает о запрещенном во время войны книжном клубе и знакомится с незаурядными жителями острова. А в процессе находит вдохновение и любовь.

© Пресс-служба компании "Пионер" Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 1 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Лили Джеймс в фильме "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 2 из 7 Лили Джеймс в фильме "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 3 из 7 Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Лили Джеймс в сцене фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 4 из 7 Лили Джеймс в сцене фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 5 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 6 из 7 Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" © Пресс-служба компании "Пионер" Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" 7 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 1 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 2 из 7 Лили Джеймс в фильме "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 3 из 7 Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 4 из 7 Лили Джеймс в сцене фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 5 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 6 из 7 Сцена из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер" 7 из 7 Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" © Пресс-служба компании "Пионер"

В картине также снялся целый десант из сериала "Аббатство Даунтон": Мэттью Гуд, Джессика Браун Финдли и Пенелопа Уилтон, а присоединились к ним Михиль Хаусман, Том Кортни и другие.

Морские гавани, британский лоск, интриги и неожиданные хитросплетения сюжета — все в старых добрых традициях английского романа.

Супермен vs Ганнибал

© Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" 1 из 4 Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" Бен Кингсли в фильме "Игра Ганнибала" 2 из 4 Бен Кингсли в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" 3 из 4 Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" Кадр из фильма "Игра Ганнибала" 4 из 4 Кадр из фильма "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" 1 из 4 Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" 2 из 4 Бен Кингсли в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" 3 из 4 Генри Кавилл в фильме "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм" 4 из 4 Кадр из фильма "Игра Ганнибала" © Пресс-служба компании "Экспонента Фильм"

"Если смотреть на фильм как на темную сказку, то там, как и во всех сказках, каждый получает свое — есть страдание, но есть и спасение. Это действительно выдающийся триллер", — приводят прокатчики слова Бена Кингсли.

"Супермен" Генри Кавилл снова спасает мир — на этот раз в образе детектива Маршалла в триллере "Игра Ганнибала".

В городе похищают и убивают девушек, Маршалл находит и арестовывает подозреваемого в этих зверских преступлениях — некоего Саймона. Выясняется, что он страдает диссоциативным расстройством: в нем уживаются несколько личностей, и одна из них — Ганнибал Лектер. Но вот что странно — убийства продолжаются, и все указывает на пойманного. Кто эти личности? Сколько их? И кто из них убийца?

Разобраться в происходящем детективу помогает его коллега Рейчел (Александра Даддарио), а параллельно вершить правосудие берется отставной судья Купер (Бен Кингсли), у которого в этом деле свой интерес.

У богатых свои причуды

© Пресс-служба Sarafan PR Кадр из фильма "Я иду искать" 1 из 7 Кадр из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Сцена из фильма "Я иду искать" 2 из 7 Сцена из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Кадр из фильма "Я иду искать" 3 из 7 Кадр из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" 4 из 7 Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Сцена из фильма "Я иду искать" 5 из 7 Сцена из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Марк О'Брайен и Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" 6 из 7 Марк О'Брайен и Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR © Пресс-служба Sarafan PR Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" 7 из 7 Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 1 из 7 Кадр из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 2 из 7 Сцена из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 3 из 7 Кадр из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 4 из 7 Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 5 из 7 Сцена из фильма "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 6 из 7 Марк О'Брайен и Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR 7 из 7 Самара Уивинг в фильме "Я иду искать" © Пресс-служба Sarafan PR

Сирота Грейс (похожая, как сестра, на Марго Робби — еще одна австралийка Самара Уивинг) выходит замуж за Алекса (Марк О'Брайен), наследника богатого клана, сделавшего состояние на выпуске настольных игр. Семья (Адам Броди, Генри Черни, Энди Макдауэлл) не спешит принять ее в свои ряды: в первую брачную ночь в фамильном особняке невесте придется поучаствовать в старинной семейной забаве. Она должна вытащить из колоды карту, чтобы определить, в какую игру они будут играть, и… девушка вытягивает редкую карту "Прятки". Хорошее начало для фильма ужасов.

Оказывается, что это настоящая игра на выживание, и героине, на которую объявлена охота, надо прятаться от всех новых родственников до восхода солнца.

Создатели "Я иду искать" явно вдохновлялись фильмом "Ребенок Розмари", костюмами из картины "Убить Билла" и настольной детской игрой "Улики" (в которой имитируется расследование убийства). В итоге получилось нескучное кино про сбегающую невесту.

Танцуй, как в первый раз

© Пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Битва" © Пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Битва"

О том, что такое страсть к танцу и воля к победе, рассказывает драма "Битва" о стрит-дансере, потерявшем слух.

Антон (Риналь Мухаметов) делает стремительную карьеру: его команда побеждает на всех баттлах, он уже признанный хореограф. Из-за несчастного случая герой глохнет. Но именно в этот тяжелый момент он встречает любовь и находит новое призвание: научившись чувствовать музыку, берется обучать танцам всех с нарушением слуха.