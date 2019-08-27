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РИА Новости
WorldSkills

Путин назвал очень хорошими результаты сборной России WorldSkills

23:57 27.08.2019 (обновлено: 23:59 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на прошедшем 45-ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Результаты очень хорошие. Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причём практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся", - сказал Путин на встрече с российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Глава государства выразил уверенность, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов.
"Эти медали, они не случайные, они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и желанием доказать, что в любом деле существует такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии", - подчеркнул он.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Вчера, 22:45WorldSkills
Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills
Он также отметил высокий уровень организации чемпионата, который обеспечила столица Татарстана город Казань.
Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые по его словам, "заслуживают самых высших оценок и слов благодарности высшей пробы". "Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем. И вашим коллегам, которые работают вне рамок WorldSkills, но делают своё дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул глава государства.
Представители сборной в свою очередь подарили президенту значок своей команды с символикой движения.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
22 августа, 17:05РИА Новости
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WorldSkillsWorldSkillsВладимир ПутинТатарстанРоссияКазаньОбщество
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