Путин назвал очень хорошими результаты сборной России WorldSkills

Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на прошедшем 45-ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Результаты очень хорошие. Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причём практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся", - сказал Путин на встрече с российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Глава государства выразил уверенность, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов.

"Эти медали, они не случайные, они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и желанием доказать, что в любом деле существует такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии", - подчеркнул он.

Он также отметил высокий уровень организации чемпионата, который обеспечила столица Татарстана город Казань.

Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые по его словам, "заслуживают самых высших оценок и слов благодарности высшей пробы". "Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем. И вашим коллегам, которые работают вне рамок WorldSkills, но делают своё дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул глава государства.