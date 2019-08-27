Волочкова назвала мангал с шашлыками "Вечным огнем"

Ранее сомнительной шуткой на тему войны отметилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала ролик, на котором она, сидя в купальнике за столом, облизывает тарелку, после чего сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. После этой шутки на певицу обрушились с критикой пользователи соцсетей. Мать певицы Ирина вступилась за дочь и отметила, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.