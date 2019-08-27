Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T23:53Z
https://ria.ru/20190827/1557969863.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/95797/42/957974254_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_f225869e1f5bd6b2bb206723e5917119.jpg
РИА Новости

Волочкова назвала мангал с шашлыками "Вечным огнем"

23:53 27.08.2019
2559
© РИА Новости / Виталий БелоусовБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками Вечным огнем. Фотографией своей трапезы артистка поделилась в сториз в инстаграме.
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками Вечным огнем
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками Вечным огнем
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками Вечным огнем
На снимке видно тарелку с салатом на фоне готовящегося на огне мяса. Сам кадр подписан фразой "Вечный огонь".
Ранее сомнительной шуткой на тему войны отметилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала ролик, на котором она, сидя в купальнике за столом, облизывает тарелку, после чего сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. После этой шутки на певицу обрушились с критикой пользователи соцсетей. Мать певицы Ирина вступилась за дочь и отметила, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.
6182318281
Обсудить 6
Анастасия ВолочковаОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции на улице Москвы
После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ
РИА
Новости
Житель Челябинской области сменил имя на Пельмень
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Лента
новостей
Анапа
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Врачи во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Самолет Boeing-737 Max
"Дочка" "Ростеха" потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Ноутбук
В России разработали нормы поведения учителей
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% деталей из России
Игорь Коломойский
Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
06:49СМИ: в Петербурге на остановке избили актера Марка Коваля
06:48Въезд и выезд из аэропорта во Владивостоке ограничили из-за подтопления
Лента новостейМолния