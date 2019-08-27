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РИА Новости

Dragon приводнился в Тихом океане

23:48 27.08.2019 (обновлено: 23:53 27.08.2019)
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане с 1,5 тоннами груза, завершив месячную экспедицию на МКС, сообщила компания SpaceX.
"Хорошее приводнение Dragon подтверждено, корабль завершил свою третью миссию на МКС", - говорится в сообщении компании в Twitter.
SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования ракет-носителей и космических кораблей, капсула Dragon может использоваться для повторной отправки на орбиту. Трижды один и тот же корабль совершил полет на МКС впервые.
Грузовой корабль прибыл на МКС 27 июля, доставив предметы первой необходимости и материалы для научной работы на орбитальной станции. После месячного пребывания на МКС, во вторник корабль был отстыкован и вернулся на Землю. На его борту находятся около 1,5 тонн груза, в том числе оборудование и результаты научных экспериментов. Dragon является сегодня единственным грузовым космическим кораблем, способным доставлять грузы с МКС.
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Аппарат приводнился в 480 километрах от побережья Калифорнии, его возвращение также подтверждает НАСА. "Добро пожаловать назад на Землю!", - приветствовало ведомство возвращение грузового корабля.
Компания SpaceX доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА, а также строит пилотируемый корабль на базе капсулы Dragon.
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Международная космическая станцияDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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