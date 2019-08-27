В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме

Вертолеты тушат пожар в в Москве

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.

"В доме номер 94, корпус 1 на Каширском шоссе происходит горение кабелей в кабельканалах с 12 по 15 этажи. Людей с вышележащих этажей выводят по незадымляемому лестничному маршу", - сказал собеседник агентства.