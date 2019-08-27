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РИА Новости

В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме

23:42 27.08.2019 (обновлено: 04:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВертолеты тушат пожар в в Москве
Вертолеты тушат пожар в в Москве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.
"В доме номер 94, корпус 1 на Каширском шоссе происходит горение кабелей в кабельканалах с 12 по 15 этажи. Людей с вышележащих этажей выводят по незадымляемому лестничному маршу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горение кабелей на 12-м и 13-м этажах удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.
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