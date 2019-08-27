Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Ираке

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак. Архивное фото

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак

© AP Photo / File Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак

ООН, 27 авг – РИА Новости. В Ираке находятся до двух тысяч боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ* и объявление о сокращении численности формирований международной коалиции, сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки", - сказал Кузьмин.

По его словам, джихадисты перешли к тактике диверсионно-террористических действий, делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта в этой стране.

"В настоящее время боевые подразделения ИГИЛ* в Ираке насчитывают до 2000 боевиков из порядка 40 государств, преимущественно из Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ",- подчеркнул он.