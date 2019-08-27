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РИА Новости

Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Ираке

23:40 27.08.2019
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© AP Photo / FileБоевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак
Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак
© AP Photo / File
Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак. Архивное фото
ООН, 27 авг – РИА Новости. В Ираке находятся до двух тысяч боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
"В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ* и объявление о сокращении численности формирований международной коалиции, сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки", - сказал Кузьмин.
По его словам, джихадисты перешли к тактике диверсионно-террористических действий, делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта в этой стране.
"В настоящее время боевые подразделения ИГИЛ* в Ираке насчитывают до 2000 боевиков из порядка 40 государств, преимущественно из Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ",- подчеркнул он.
Хан-Шейхун, Сирия
Вчера, 22:52Война в Сирии
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
* Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоБлижний ВостокСовет Безопасности ООНИракООНРоссияВ мире
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