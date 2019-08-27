В секторе Газа двое палестинцев погибли в результате удара с воздуха

ГАЗА, 27 авг - РИА Новости. Двое палестинцев стали жертвами предполагаемого авиаудара в столице сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

По его словам, беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали оба мужчины, личности которых пока не раскрываются.

"Двое палестинцев погибли, один ранен в результате обстрела с беспилотника мотоцикла в городе Газе", - сказал собеседник агентства.

Израильские военные пока не комментируют сообщения об инциденте, который выглядит как редкий случай "точечной ликвидации".