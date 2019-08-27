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РИА Новости

В секторе Газа двое палестинцев погибли в результате удара с воздуха

23:37 27.08.2019 (обновлено: 23:38 27.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСкорая помощь, Палестина
Скорая помощь, Палестина
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Скорая помощь, Палестина. Архивное фото
ГАЗА, 27 авг - РИА Новости. Двое палестинцев стали жертвами предполагаемого авиаудара в столице сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
По его словам, беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали оба мужчины, личности которых пока не раскрываются.
"Двое палестинцев погибли, один ранен в результате обстрела с беспилотника мотоцикла в городе Газе", - сказал собеседник агентства.
Израильские военные пока не комментируют сообщения об инциденте, который выглядит как редкий случай "точечной ликвидации".
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
26 августа, 12:20РИА Новости
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Ранее во вторник палестинские боевики подвергли минометному обстрелу приграничные районы Израиля, откуда в ответ был нанесен авиаудар по позициям правящего в анклаве движения ХАМАС. Информации о потерях сторон не поступало.
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