Госдеп одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей общей стоимостью 170,8 миллиона долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.

Речь идет об автомобилях Joint Light Tactical Vehicle (унифицированный легкий тактический автомобиль), которые сейчас стоят на вооружении сухопутных сил, спецназа и корпуса морской пехоты США.

Машины поставляются в комплекте со стрелковым вооружением (пулеметами) и патронами

"Предлагаемая продажа этого оборудования и (послепродажная) поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении