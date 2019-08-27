Госдеп одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Литве 500 бронеавтомобилей общей стоимостью 170,8 миллиона долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
Речь идет об автомобилях Joint Light Tactical Vehicle (унифицированный легкий тактический автомобиль), которые сейчас стоят на вооружении сухопутных сил, спецназа и корпуса морской пехоты США.
Машины поставляются в комплекте со стрелковым вооружением (пулеметами) и патронами
"Предлагаемая продажа этого оборудования и (послепродажная) поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении
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Сообщения в СМИ о заинтересованности Литвы в приобретении таких автомобилей появились еще в 2017 году. Предполагалось, что поставки начнутся в 2021 году. В сообщении агентства на этот счет нет пояснений.