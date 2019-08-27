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РИА Новости

Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате

23:35 27.08.2019 (обновлено: 06:28 28.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Для начала подготовки новой встречи в нормандском формате необходим прогресс в реализации прежних договоренностей, но процесс не завершен, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы. Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту", — заявил министр в эфире Первого канала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 20:16РИА Новости
От саммита в нормандском формате нужен результат, заявил Песков
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.
Тема возможных переговоров в нормандском формате обсуждалась также во время встречи Путина и Макрона.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
21 августа, 08:00РИА Новости
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так Зеленский же сказал, что никакого особого статуса Донбасса не будет. Какой смысл в саммите? Тут Лавров прав на все 100. Пусть ЕС сначала у Зеленского выяснит, как он формулу Штайнмайера решать будет.
28 августа, 00:42
Oleg Remov Kerch
2200000
ну нифига себе! "формулу Штайнмайера" Лаврову подавай. представляю, какие вопли начнутся, если у нас Конституцию потребуют изменить или чего-нибудь подобное. дескать, заключайте мирный договор с Японией и отдавайте острова, или попросят убрать пункт о невыдаче наших граждан. мадам боярка голос сорвет...
28 августа, 05:43
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэ
100036
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