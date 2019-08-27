Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Для начала подготовки новой встречи в нормандском формате необходим прогресс в реализации прежних договоренностей, но процесс не завершен, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы. Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту", — заявил министр в эфире Первого канала

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.

Тема возможных переговоров в нормандском формате обсуждалась также во время встречи Путина и Макрона.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.