Огненная стена: пожар на берегу Дона сняли на видео

Один из роликов сделан из проезжающего в районе пожара автомобиля. Вдалеке видны огненная стена и густые клубы дыма.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Ростовской области на площади около 1,5 тысячи квадратных метров загорелась сухая трава. Борьбу с огнем ведут 67 человек и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд.