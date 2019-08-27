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РИА Новости

Огненная стена: пожар на берегу Дона сняли на видео

23:33 27.08.2019
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео крупный пожар около Батайска. Кадры возгорания размещены в социальных сетях.
Один из роликов сделан из проезжающего в районе пожара автомобиля. Вдалеке видны огненная стена и густые клубы дыма.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Ростовской области на площади около 1,5 тысячи квадратных метров загорелась сухая трава. Борьбу с огнем ведут 67 человек и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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