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РИА Новости

США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО

23:18 27.08.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
Как уточняется в сообщении ведомства, речь идет о перехватчиках SM-3 Block IIA и пусковых установках к ним Mk-29.
"Предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности крупного союзника, который является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны. Предлагаемая продажа (ракет) повысит потенциал противоракетной обороны Японии для защиты своей территории и размещенных там американских военнослужащих… Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении.
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С последним утверждением вряд ли согласятся ближайшие соседи Японии - Россия и Китай. Ранее в Москве и Пекине не раз выражали обеспокоенность планами по размещению американских противоракет в регионе, указывая, что это нарушит сложившийся баланс сил в регионе.
Одобрение возможной сделки последовало на фоне сохраняющейся напряженности на Корейском полуострове. КНДР с 2017 года не проводит пуски баллистических ракет большой дальности, однако за последние месяцы провела несколько испытаний ракет малой дальности. Переговоры о денуклеаризации между КНДР и США фактически приостановлены.
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