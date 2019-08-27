США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.

Как уточняется в сообщении ведомства, речь идет о перехватчиках SM-3 Block IIA и пусковых установках к ним Mk-29.

"Предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности крупного союзника, который является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны. Предлагаемая продажа (ракет) повысит потенциал противоракетной обороны Японии для защиты своей территории и размещенных там американских военнослужащих… Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении.

С последним утверждением вряд ли согласятся ближайшие соседи Японии - Россия и Китай. Ранее в Москве и Пекине не раз выражали обеспокоенность планами по размещению американских противоракет в регионе, указывая, что это нарушит сложившийся баланс сил в регионе.