Путин подтвердил приверженность России ценностям WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия подтверждает свою приверженность ценностям движения WorldSkills, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я бы хотел поблагодарить движение WorldSkills International, лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку. Спасибо вам большое. И подтвердить нашу приверженность ценностям WorldSkills", - сказал Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе "Казань Арена".
Он отметил, что в России движение "стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем, в том числе по специальностям цифровой экономики".
"Спасибо всем участникам, вы показали блестящую технику и навыки. Действительно, на уровне виртуозного искусства", - заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия впервые проводила такое соревнование, которое стало самым крупным и представительным в истории движения.
По его словам, в Казани, которая приняла чемпионат, "были созданы все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира".