Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T23:02Z
https://ria.ru/20190827/1557969215.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155796/91/1557969132_0:0:2760:1554_1036x0_80_0_0_a130e57ef9cb21a65dfe04e974187676.jpg
РИА Новости
WorldSkills

Путин подтвердил приверженность России ценностям WorldSkills

23:02 27.08.2019
508
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия подтверждает свою приверженность ценностям движения WorldSkills, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я бы хотел поблагодарить движение WorldSkills International, лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку. Спасибо вам большое. И подтвердить нашу приверженность ценностям WorldSkills", - сказал Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе "Казань Арена".
Он отметил, что в России движение "стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем, в том числе по специальностям цифровой экономики".
"Спасибо всем участникам, вы показали блестящую технику и навыки. Действительно, на уровне виртуозного искусства", - заявил российский лидер.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Вчера, 22:45WorldSkills
Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills
Путин подчеркнул, что Россия впервые проводила такое соревнование, которое стало самым крупным и представительным в истории движения.
По его словам, в Казани, которая приняла чемпионат, "были созданы все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира".
1510005
Обсудить 2
WorldSkillsWorldSkillsВладимир ПутинРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Путин назвал очень хорошими результаты сборной России WorldSkills
Андрей Климов
В Совфеде обвинили американских сенаторов в самопиаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области. 27 августа 2019
Путин сообщил о планах за шесть лет отремонтировать 60 аэропортов
Врачи во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Хан-Шейхун, Сирия
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
Американский космический грузовик Dragon
Dragon приводнился в Тихом океане
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области
Путин назвал саратовский аэропорт Гагарин замечательным подарком городу
Посетители около выставочного комплекса Казань Экспо во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills
Люди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
Российский дипломат назвал число боевиков ИГ* в Афганистане
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы
Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе Казань Арена
В Казани завершился чемпионат мира WorldSkills 2019
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
06:49СМИ: в Петербурге на остановке избили актера Марка Коваля
06:48Въезд и выезд из аэропорта во Владивостоке ограничили из-за подтопления
Лента новостейМолния