Путин подтвердил приверженность России ценностям WorldSkills

Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия подтверждает свою приверженность ценностям движения WorldSkills, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я бы хотел поблагодарить движение WorldSkills International, лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку. Спасибо вам большое. И подтвердить нашу приверженность ценностям WorldSkills", - сказал Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе "Казань Арена".

Он отметил, что в России движение "стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем, в том числе по специальностям цифровой экономики".

"Спасибо всем участникам, вы показали блестящую технику и навыки. Действительно, на уровне виртуозного искусства", - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия впервые проводила такое соревнование, которое стало самым крупным и представительным в истории движения.