Советник Асада сравнил США с полицейским с дубинкой

ДАМАСК, 27 авг – РИА Новости. Угрозы США в адрес участников международной выставки в Дамаске показывает страх Вашингтона, пытающегося изображать из себя полицейского с дубинкой, заявила во вторник советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

Посольство США в Дамаске, закрытое еще в 2012 году, активизировало деятельность в соцсетях и призывает иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке ввиду угрозы внесения в санкционные списки США. Участие в выставке иностранных компаний и бизнесменов дипмиссия называет "неприемлемым" и предлагает оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.

Москва рассматривает попытки США сорвать проведение Дамасской международной ярмарки как наносящие ущерб Сирии и противоречащие резолюции СБ ООН, заявили ранее в МИД РФ.

По словам Шаабан, США пытаются из себя изображать "полицейского с дубинкой" и своими заявлениями причиняют больше проблем себе, чем другим.

"Интересоваться тем, кто приедет на выставку, и определять какие-то конкретные санкции для участников... означает, что они боятся. Такому государству как США, не идет говорить о таких мелких вещах", - заявила Шаабан в эфире гостелеканала Syria TV

Она рассказала, что и сама внесена в санкционные списки и ей запрещено посещение европейских стран и США.

"Поведение США похоже на поведение любой империи, конец которых был таким же: они использовали такой же стиль и язык", - подчеркнула Шаабан.