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РИА Новости
Война в Сирии

Советник Асада сравнил США с полицейским с дубинкой

23:02 27.08.2019
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
ДАМАСК, 27 авг – РИА Новости. Угрозы США в адрес участников международной выставки в Дамаске показывает страх Вашингтона, пытающегося изображать из себя полицейского с дубинкой, заявила во вторник советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
Посольство США в Дамаске, закрытое еще в 2012 году, активизировало деятельность в соцсетях и призывает иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке ввиду угрозы внесения в санкционные списки США. Участие в выставке иностранных компаний и бизнесменов дипмиссия называет "неприемлемым" и предлагает оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.
Москва рассматривает попытки США сорвать проведение Дамасской международной ярмарки как наносящие ущерб Сирии и противоречащие резолюции СБ ООН, заявили ранее в МИД РФ.
По словам Шаабан, США пытаются из себя изображать "полицейского с дубинкой" и своими заявлениями причиняют больше проблем себе, чем другим.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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"Интересоваться тем, кто приедет на выставку, и определять какие-то конкретные санкции для участников... означает, что они боятся. Такому государству как США, не идет говорить о таких мелких вещах", - заявила Шаабан в эфире гостелеканала Syria TV.
Она рассказала, что и сама внесена в санкционные списки и ей запрещено посещение европейских стран и США.
"Поведение США похоже на поведение любой империи, конец которых был таким же: они использовали такой же стиль и язык", - подчеркнула Шаабан.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах. В этом году выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября, подтверждено участие делегаций как минимум 38 стран.
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