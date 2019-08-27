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РИА Новости
Война в Сирии

Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии

22:52 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоХан-Шейхун, Сирия
Хан-Шейхун, Сирия
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото
ООН, 27 авг – РИА Новости. Общее число боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и их сторонников в Сирии на данный момент составляет около 3 тысяч человек, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при Организации Геннадий Кузьмин.
"На текущий момент общая численность игиловцев* и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тысяч человек", - сказал Кузьмин.
Одна из центральных улиц Латакии, Сирия
26 августа, 23:33Война в Сирии
В Латакии прогремел взрыв
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСовет Безопасности ООНИракСирияООНРоссия
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