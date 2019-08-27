Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills

Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия открыта к работе с другими странами по созданию доступной и непрерывной модели подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей", - заявил Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе "Казань Арена".

Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.

"Наша общая ответственность - сохранить и использовать его наследие для граждан всех наших стран, чтобы каждый человек независимо от возраста и здоровья мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни", - подчеркнул он.

Российский лидер выразил уверенность, что серьезным шагом в продвижении принципов движения станет проведение следующего чемпионата в Шанхае в 2021 году.