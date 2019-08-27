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РИА Новости
WorldSkills

Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills

22:45 27.08.2019 (обновлено: 23:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия открыта к работе с другими странами по созданию доступной и непрерывной модели подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей", - заявил Путин на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills, которое проходит на стадионе "Казань Арена".
Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
"Наша общая ответственность - сохранить и использовать его наследие для граждан всех наших стран, чтобы каждый человек независимо от возраста и здоровья мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни", - подчеркнул он.
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Российский лидер выразил уверенность, что серьезным шагом в продвижении принципов движения станет проведение следующего чемпионата в Шанхае в 2021 году.
Он также заверил, что европейское первенство по стандартам WorldSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году пройдёт на самом высоком уровне. "Так что ждём вас снова в России! Желаем вам успехов и побед", - сказал Путин.
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WorldSkillsWorldSkillsВладимир ПутинРоссияКазань
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