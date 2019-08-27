Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.

Заведующий отделением считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.

По словам Изотеева, в данном вопросе заработная плата не играла решающей роли.

"Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками", — объяснил он телеканалу "360".

Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются 30 круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.

Решение о массовом увольнении хирурги приняли не сразу. До этого они обращались в разные инстанции, однако ответа не получили.

Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.

"Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим", — заявил Изотеев.