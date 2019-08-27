Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.
Заведующий отделением считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.
По словам Изотеева, в данном вопросе заработная плата не играла решающей роли.
"Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками", — объяснил он телеканалу "360".
Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются 30 круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.
Решение о массовом увольнении хирурги приняли не сразу. До этого они обращались в разные инстанции, однако ответа не получили.
Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.
"Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим", — заявил Изотеев.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.