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РИА Новости

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

22:06 27.08.2019 (обновлено: 01:00 28.08.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.
Заведующий отделением считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.
По словам Изотеева, в данном вопросе заработная плата не играла решающей роли.
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Вчера, 17:44РИА Новости
В Госдуме прокомментировали массовые увольнения хирургов на Урале
"Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками", — объяснил он телеканалу "360".
Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются 30 круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.
Решение о массовом увольнении хирурги приняли не сразу. До этого они обращались в разные инстанции, однако ответа не получили.
Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.
"Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим", — заявил Изотеев.
Хирурги проводят операцию
26 августа, 16:13Радио
В Кремле отреагировали на ситуацию с массовым увольнением хирургов на Урале
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
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На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с властями региона
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Нижний ТагилОбщество
Популярные комментарии
Оптимизация медицины-это очередной удар по здоровью Россиян.Сокращение населения будет продолжаться и дальше. Как это назвать, если не геноцид? На кого работает это правительство? На Госдеп? МВф? Да на кого угодно, только не на простых россиян. Позор и предательство. Зла не хватает.
27 августа, 23:13
О России думаю
148111311
Везде нагрузку и обязанности увеличивают, но зарплату не подымают.
27 августа, 22:22
wwonxiecb
14600803
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