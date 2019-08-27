Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills

Посетители около выставочного комплекса "Казань Экспо" во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.

В столицу Татарстана Путин прибыл из Саратова, где ознакомился с работой аэропорта "Гагарин". До этого он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Самолет главы государства приземлился в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая. Его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ожидается, что в рамках своей поездки глава государства также проведет несколько рабочих встреч, в том числе с президентом движения Сайманом Бартли, и встретится с российской сборной WorldSkills.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.