Силовики обстреляли юг ДНР и окраины Горловки, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраины Горловки, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С наступлением темного времени суток и прекращением работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстановка на линии соприкосновения обострилась... В 18.55 и 19.30 (совпадает с мск) оккупанты из 36-й бригады (вооруженных сил Украины)... открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в 19.10 мск украинские силовики также обстреляли населены пункт Зайцево на окраине Горловки из крупнокалиберных пулеметов, из-за обстрела загорелся дом. Пожарные расчеты не могут прибыть к месту тушения из-за продолжающегося обстрела.