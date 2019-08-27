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РИА Новости

Силовики обстреляли юг ДНР и окраины Горловки, заявили в Донецке

21:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов юг самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраины Горловки, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С наступлением темного времени суток и прекращением работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстановка на линии соприкосновения обострилась... В 18.55 и 19.30 (совпадает с мск) оккупанты из 36-й бригады (вооруженных сил Украины)... открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в 19.10 мск украинские силовики также обстреляли населены пункт Зайцево на окраине Горловки из крупнокалиберных пулеметов, из-за обстрела загорелся дом. Пожарные расчеты не могут прибыть к месту тушения из-за продолжающегося обстрела.
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