Силовики обстреляли юг ДНР и окраины Горловки, заявили в Донецке

"С наступлением темного времени суток и прекращением работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстановка на линии соприкосновения обострилась... В 18.55 и 19.30 (совпадает с мск) оккупанты из 36-й бригады (вооруженных сил Украины)... открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин", - сказал представитель ведомства.