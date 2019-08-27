Путин сообщил о планах за шесть лет отремонтировать 60 аэропортов

САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости. В России за шесть лет планируется привести в хорошее нормативное состояние 60 аэропортов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов", - сказал глава государства во вторник во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER, на стоянке может разместиться 21 самолет. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.