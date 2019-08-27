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РИА Новости

Путин сообщил о планах за шесть лет отремонтировать 60 аэропортов

21:28 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. 27 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области. 27 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. 27 августа 2019
САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости. В России за шесть лет планируется привести в хорошее нормативное состояние 60 аэропортов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов", - сказал глава государства во вторник во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин.
Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER, на стоянке может разместиться 21 самолет. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.
Аэропорт Гагарин в Саратове
Вчера, 16:45РИА Новости
Дочь Гагарина передала новому аэропорту Саратова табличку с автографом отца
Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.
Строительство аэропорта Гагарин - совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тысячи человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток Гагарина на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 20 августа 2019
20 августа, 07:37РИА Новости
Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
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Владимир ПутинРоссияОбществоЭкономика
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