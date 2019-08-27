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РИА Новости

Власти Катара выбирают цвета для покраски асфальта

21:21 27.08.2019
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© Qatar Public Works Authority (Ashghal)Эксперимент по покраске дорожного покрытия в голубой цвет на улице Абдаллы бен Джасема в Дохе, Катар
Эксперимент по покраске дорожного покрытия в голубой цвет на улице Абдаллы бен Джасема в Дохе, Катар
© Qatar Public Works Authority (Ashghal)
ДОХА, 27 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Катара продолжат эксперимент с покраской дорожного покрытия для снижения температуры воздуха, планируют попробовать разные цвета, сообщил во вторник РИА Новости глава Генерального управления общественных работ Катара Ashghal Саад аль-Муханнади.
Ранее в управлении рассказали, что совместно с японской компанией начали проводить эксперимент по покраске дорожного покрытия на улицах в центре Дохи в голубой цвет, чтобы снизить температуру воздуха, так как темный асфальт больше "притягивает" солнечные лучи, в результате чего температура воздуха повышается на 15-20 градусов. Кроме того, в управлении считают, что другие цвета асфальта приятнее глазу.
"В течение года мы посмотрим, какие будут результаты пробной покраски улицы в голубой цвет, а потом можем попробовать выкрасить и в другие цвета", - сказал аль-Муханнади.
"Вот вам какой нравится цвет, таким и покрасим", - пошутил он.
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По его словам, основная задача, которая стоит сейчас перед его ведомством, - сделать столицу Катара красивее с учетом проведения в эмирате чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Управление начало эксперимент с улицы имени Абдаллы бен Джасема, расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи - рынком Сук аль-Вакиф, где каменная мостовая, почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.
Проблема высоких температур воздуха актуальна для эмирата на Аравийском полуострове, где в течение полугода дневная температура воздуха превышает 40 градусов.
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