Власти Катара выбирают цвета для покраски асфальта

Эксперимент по покраске дорожного покрытия в голубой цвет на улице Абдаллы бен Джасема в Дохе, Катар

ДОХА, 27 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Катара продолжат эксперимент с покраской дорожного покрытия для снижения температуры воздуха, планируют попробовать разные цвета, сообщил во вторник РИА Новости глава Генерального управления общественных работ Катара Ashghal Саад аль-Муханнади.

Ранее в управлении рассказали, что совместно с японской компанией начали проводить эксперимент по покраске дорожного покрытия на улицах в центре Дохи в голубой цвет, чтобы снизить температуру воздуха, так как темный асфальт больше "притягивает" солнечные лучи, в результате чего температура воздуха повышается на 15-20 градусов. Кроме того, в управлении считают, что другие цвета асфальта приятнее глазу.

"В течение года мы посмотрим, какие будут результаты пробной покраски улицы в голубой цвет, а потом можем попробовать выкрасить и в другие цвета", - сказал аль-Муханнади.

"Вот вам какой нравится цвет, таким и покрасим", - пошутил он.

По его словам, основная задача, которая стоит сейчас перед его ведомством, - сделать столицу Катара красивее с учетом проведения в эмирате чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Управление начало эксперимент с улицы имени Абдаллы бен Джасема, расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи - рынком Сук аль-Вакиф, где каменная мостовая, почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.