Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР

ООН, 27 авг - РИА Новости. Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять все санкции против КНДР до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Северной Кореи не перестанут существовать, заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц, зачитавший заявление от лица трех государств.

Ранее Франция, Германия и Великобритания совместно запросили обсуждение в закрытом режиме в СБ ООН последних пусков ракет Северной Кореей.

"Великобритания, Франция и Германия запросили это обсуждение, потому что мы очень обеспокоены серией запусков баллистических ракет Северной Кореей. Мы вновь выражаем наше осуждение повторяющихся, провокационных пусков, которые являются нарушением резолюций СБ ООН", - сказал Шульц.

По мнению трех государств, "КНДР должна предпринять конкретные шаги в направлении полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации".

"Мы призываем Северную Корею вступить в конструктивные переговоры с США, как было условленно между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном", - отметил Шульц.

"Международные санкции должны оставаться в силе и полностью и неукоснительно соблюдаться до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - подчеркнул он.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.