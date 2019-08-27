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РИА Новости

Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР

21:14 27.08.2019
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 авг - РИА Новости. Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять все санкции против КНДР до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Северной Кореи не перестанут существовать, заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц, зачитавший заявление от лица трех государств.
Ранее Франция, Германия и Великобритания совместно запросили обсуждение в закрытом режиме в СБ ООН последних пусков ракет Северной Кореей.
"Великобритания, Франция и Германия запросили это обсуждение, потому что мы очень обеспокоены серией запусков баллистических ракет Северной Кореей. Мы вновь выражаем наше осуждение повторяющихся, провокационных пусков, которые являются нарушением резолюций СБ ООН", - сказал Шульц.
По мнению трех государств, "КНДР должна предпринять конкретные шаги в направлении полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации".
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"Мы призываем Северную Корею вступить в конструктивные переговоры с США, как было условленно между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном", - отметил Шульц.
"Международные санкции должны оставаться в силе и полностью и неукоснительно соблюдаться до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - подчеркнул он.
Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.
В воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что военные накануне провели успешные испытания "новой сверхкрупной пусковой установки РСЗО". По сообщению ЦТАК, испытания осуществлялись под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.
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