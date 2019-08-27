ЛНР предложила Киеву обсудить ремонт моста на КПП "Станица Луганская"

Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко предложил представителям Киева совместно обсудить шаги по ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Ранее пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины заявила, что Киев приостановил работы по демонтажу конструкций моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны ополченцев. В ЛНР отвергли обвинения Киева и заявили, что продолжают работы.

"Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК Украины и Луганской народной республики, в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска "Станица Луганская", - сказал Филипоненко журналистам.

Он уточнил, что на первом этапе предлагается организовать силами специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС ЛНР совместную проверку местности в районе разрушенного моста на предмет наличия взрывоопасных предметов.