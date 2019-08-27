Умер первый президент Гамбии Дауда Кайраба Джавара

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара, управлявший страной более 20 лет, скончался на 96-м году жизни.

"Мы с сожалением услышали новости об уходе из жизни бывшего президента Дауда К. Джавара, который скончался в возрасте 95 лет как политик-старейшина. Его смерть - это поистине огромная потеря как для нации, в частности, так и для человечества вообще", - сообщил в Twitter действующий президент Гамбии Адама Барроу.

Пост президента Гамбии был создан в 1970 году, согласно принятой в стране конституции. До этого функции главы государства исполнял британский монарх. Джавара, вступивший в должность президента, ранее возглавлял правительство западноафриканской страны.

Джавара неоднократно переизбирался президентом Гамбии, но в июле 1994 года был свергнут группой солдат во главе с лейтенантом Яйя Джамме.