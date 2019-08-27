Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T21:05Z
https://ria.ru/20190827/1557967658.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155796/75/1557967590_0:224:616:571_1036x0_80_0_0_e3029068885b85c3e59c44c12456eea9.jpg
РИА Новости

Умер первый президент Гамбии Дауда Кайраба Джавара

21:05 27.08.2019
334
© REUTERSПервый президент Гамбии Дауда Кайраба Джавара
Первый президент Гамбии Дауда Кайраба Джавара
© REUTERS
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара, управлявший страной более 20 лет, скончался на 96-м году жизни.
"Мы с сожалением услышали новости об уходе из жизни бывшего президента Дауда К. Джавара, который скончался в возрасте 95 лет как политик-старейшина. Его смерть - это поистине огромная потеря как для нации, в частности, так и для человечества вообще", - сообщил в Twitter действующий президент Гамбии Адама Барроу.
Пост президента Гамбии был создан в 1970 году, согласно принятой в стране конституции. До этого функции главы государства исполнял британский монарх. Джавара, вступивший в должность президента, ранее возглавлял правительство западноафриканской страны.
Джавара неоднократно переизбирался президентом Гамбии, но в июле 1994 года был свергнут группой солдат во главе с лейтенантом Яйя Джамме.
Экс-президент был выслан из страны и жил в Лондоне. В 2002 году вернулся на родину, согласившись никогда не заниматься политической деятельностью.
102300
Обсудить 1
ГамбияВ мире
Рекомендуем
Израильские военные
Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в Газе
РИА
Новости
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В столице стартуют досрочные выборы в Мосгордуму
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
Силовики обстреляли юг ДНР и окраины Горловки, заявили в Донецке
Лента
новостей
Выборы президента Абхазии
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов
Самолет Boeing-737 Max
Адвокат "дочки" "Ростеха": компании ищут возможность подачи иска к Boeing
Врачи во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Наводнение в Японии
В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений
Житель Челябинской области сменил имя на Пельмень
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер назвал условие возвращения России в G7
Молоток судьи
В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области. 27 августа 2019
Путин сообщил о планах за шесть лет отремонтировать 60 аэропортов
Хан-Шейхун, Сирия
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из "Слуги народа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
06:49СМИ: в Петербурге на остановке избили актера Марка Коваля
06:48Въезд и выезд из аэропорта во Владивостоке ограничили из-за подтопления
Лента новостейМолния