Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии. Об этом он рассказал в беседе с изданием . Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Челябинск онлайн"

В апреле 18-летний уралец сменил имя ради победы в конкурсе пензенского производителя пельменей. За это ему предложили 200 килограммов полуфабрикатов.

"Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют?" — сказал молодой человек.

Он пожаловался, что пока что не свыкся с тем, что его дети по отчеству будут Пельменьевичи, если он решит завести семью.