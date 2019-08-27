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РИА Новости

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

21:12 27.08.2019
8528
Житель Челябинской области сменил имя на Пельмень
Житель Челябинской области сменил имя на Пельмень
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Челябинск онлайн".
В апреле 18-летний уралец сменил имя ради победы в конкурсе пензенского производителя пельменей. За это ему предложили 200 килограммов полуфабрикатов.
"Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют?" — сказал молодой человек.
Он пожаловался, что пока что не свыкся с тем, что его дети по отчеству будут Пельменьевичи, если он решит завести семью.
Мужчина отметил, что в целом не жалеет о том, что поменял имя. Его теперь узнают в городе и приглашают на разные мероприятия.
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Челябинская областьОбщество
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