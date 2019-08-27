Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин"

САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин", передает корреспондент РИА Новости.

Путин осмотрел новый пассажирский терминал. Генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский рассказал об особенностях обслуживания пассажиров в терминале, президенту показали зал регистрации пассажиров, залы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку.

Также Путин осмотрел созданную в терминале аэропорта уникальную мультимедийную интерактивную экспозицию об истории первого полета в космос, которая была создана при содействии "Роскосмоса" и культурно-исторических организаций региона. Один из экспонатов - настоящий космический спускаемый аппарат "Фотон-М". Около него Путин остановился и внимательно его осмотрел.

Помимо этого, президенту показали макет аэропорта "Гагарин", установленный на втором этаже терминала.

В аэропорту президента сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский, губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. "Гагарин" стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - "Гагарин" - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.