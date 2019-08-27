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РИА Новости

Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы

20:41 27.08.2019 (обновлено: 04:16 28.08.2019)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Член сената США от Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в российской визе.

"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора от штата Коннектикут на его сайте.

Мерфи заявил, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса.
В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.
В МИД впоследствии пояснили, что сенатор находится в российском стоп-листе в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, о чем ему было известно.
Американский сенатор Рон Джонсон
Вчера, 10:02РИА Новости
МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А Мы для Америки Плохие, а раз плохие то нечего к нам ездить, Всяких собак нам понавешали: То Скрипалей отравили, а они живые и розовенькие шнапс в Англии пьют и давно про нас забыли, зато Санкции ещё лет 10 будут выставлять, Вмешательство в Выборы так и не доказали, а Санкции Ещё на Пять президентских выборов будут выставлять на будующее. Нечего им в России делать, пусть на Украину едут их там с караваями встречают!
27 августа, 21:30
Viktor Bilkin
54200110387
Ане пошли бы вы все в "госдеп"? В "госдепе" вам место.
27 августа, 20:47
Александр Невский
5950070232
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