Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

© AP Photo / Susan Walsh Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Член сената США от Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в российской визе.

"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора от штата Коннектикут на его сайте .

Мерфи заявил, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.