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РИА Новости

Курс евро подскочил до 74 рублей

20:33 27.08.2019 (обновлено: 21:44 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Курс евро впервые с 20 августа вырос до 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на символические 0,07 процента, до 58,16 доллара за баррель.
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Ситуация с курсом рубля

Вместе с тем курс рубля снижается из-за отсутствия интереса крупных инвесторов. Ранее эксперты объяснили давление на рубль окончанием налогового периода, а также ухудшением прогноза Минэкономразвития.
Министерство пересмотрело прогноз среднегодового курса доллара в 2020 году с 64,9 рубля за доллар до 65,7 рубля, в 2021 году — с 65,4 рубля за доллар до 66,1 рубля. В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 66,5 рубля за доллар (прежний прогноз — 66,2 рубля).
По прогнозам специалистов, в сентябре курс рубля будет умеренно падать, однако ситуацию могут изменить позитивные результаты торговых переговоров между США и Китаем.
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