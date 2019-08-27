Суд на Урале вернул прокурору дело о сбыте врачом наркотиков пациентке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Суд города Новая Ляля Свердловской области во вторник вернул прокурору уголовное дело о сбыте психотропных и сильнодействующих веществ, возбужденное в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который передал пациентке собственные лекарства, чтобы помочь ей справиться с болью, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Георгий Краснов.

В Новолялинскую районную больницу 24 марта поступила пожилая женщина с полностью выпавшей маткой и кровотечением. В тот же вечер, по словам адвоката, она была осмотрена Баскаковым, ей провели первичную перевязку и оставили на ночь. Днем медсестра сообщила врачу, что пациентка не спала всю ночь и кричала от боли, после чего гинеколог произвел еще один осмотр и установил наличие постоянного болевого синдрома.

"Пытаясь быстрее помочь, (Баскаков) решил из собственных личных запасов, которые у него были после смерти матери, конкретно препараты - обезболивающий трамадол и успокаивающий сибазон передать медсестре для введения пациентке без занесения этого в лист назначения", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что врач передал ампулы медсестре, которую по пути в палату пациентки остановила старшая медсестра, в свою очередь, сообщившая в полицию о сбыте психотропных и сильнодействующих препаратов. В результате лекарства пациентке введены не были, подчеркнул защитник. В отношении Баскакова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ) и части 1 статьи 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Как отметил Краснов, на прошлом судебном заседании сторона защиты ходатайствовала о возврате дела прокурору, но тогда суд отказал, заявив, что нужно исследовать все доказательства по делу.

"Сегодня наступил момент, когда доказательства были исследованы… Суд по собственной инициативе поставил вопрос о возвращении дела прокурору. Первое основание, что по результатам судебного следствия установлено отсутствие умысла на сбыт. Второе, что у Баскакова имеются все законные основания для назначения этих препаратов по медицинским основаниям", – пояснил адвокат.