Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Религиозным деятелям необходимо бороться с замкнутыми религиозными и национальными группами в Москве, иначе это приведет к росту ксенофобии в городе, заявил заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти.

"Даже те, кто приезжает из регионов России, далеко не всегда могут приспособиться к жизни в столице. И они самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств, работы в одном коллективе. А если брать группы, приезжающих из-за рубежа, то там еще и языковый барьер, и они еще больше замыкаются. К сожалению, их образ жизни не требует того, чтобы они встраивались в существующее московское сообщество, они практически не общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают", - отметил Блаженов.

По его словам, замкнутость создает проблемы, потому что "люди начинают делить население города на своих и чужих". Следствие такого принципа – "своим многое прощается, чужие всегда не правы".