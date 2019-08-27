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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов

20:37 27.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПалаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве
Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Религиозным деятелям необходимо бороться с замкнутыми религиозными и национальными группами в Москве, иначе это приведет к росту ксенофобии в городе, заявил заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.
В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти.
"Даже те, кто приезжает из регионов России, далеко не всегда могут приспособиться к жизни в столице. И они самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств, работы в одном коллективе. А если брать группы, приезжающих из-за рубежа, то там еще и языковый барьер, и они еще больше замыкаются. К сожалению, их образ жизни не требует того, чтобы они встраивались в существующее московское сообщество, они практически не общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают", - отметил Блаженов.
Сотрудник ФМС
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По его словам, замкнутость создает проблемы, потому что "люди начинают делить население города на своих и чужих". Следствие такого принципа – "своим многое прощается, чужие всегда не правы".
"Как нам разбить эти группы – не насилием, не полицейскими методами, а работой с ними – вот здесь, как мне кажется, огромная роль именно религиозных организаций. Я ведь не случайно сказал, что это не только приезжих из дальнего зарубежья, ведь у нас такие замкнутые группы складываются и из числа иудеев, православных… Это общая проблема, которая пока еще не дошла до более-менее серьезного значения. Но если с ними не работать, прежде всего духовным лидерам, то эта проблема может стать серьезной", - подчеркнул он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссияОбщество
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