Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T20:17Z
https://ria.ru/20190827/1557966591.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155572/66/1555726658_0:0:2812:1581_1036x0_80_0_0_f26b33051730c79c3af3eba6c9bb54d7.jpg
РИА Новости

От саммита в нормандском формате нужен результат, заявил Песков

20:16 27.08.2019 (обновлено: 20:17 27.08.2019)
1945
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Идею проведения саммита в нормандском формате поддерживают все участники "четверки", но нужен результат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все - и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (РФ Владимир) Путин", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Песков добавил, что сперва эксперты должны определить потенциальную результативность, и уже после этого будет принято решение проведении такого саммита.
Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в нормандском формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
26 августа, 12:49РИА Новости
Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"
4700004
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
ЛНР предложила Киеву обсудить ремонт моста на КПП "Станица Луганская"
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Работы на КПП "Станица Луганская" не мешают ремонту моста, заявили в ЛНР
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
Силовики обстреляли юг ДНР и окраины Горловки, заявили в Донецке
Украинский танк
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле юга республики из танка
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Игорь Коломойский
Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
06:49СМИ: в Петербурге на остановке избили актера Марка Коваля
Лента новостейМолния