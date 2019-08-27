От саммита в нормандском формате нужен результат, заявил Песков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Идею проведения саммита в нормандском формате поддерживают все участники "четверки", но нужен результат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все - и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (РФ Владимир) Путин", - сказал Песков в эфире Первого канала

Песков добавил, что сперва эксперты должны определить потенциальную результативность, и уже после этого будет принято решение проведении такого саммита.