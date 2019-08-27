Съемки фильма о Вацлаве Гавеле начались в Чехии

ПРАГА, 27 авг - РИА Новости. Съемки фильма о жизни диссидента, а позднее президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела начались в Праге, сообщил во вторник журналистам режиссер и один из авторов сценария Славек Горак.

"Фильм будет охватывать период с 1968 по 1989 годы, то есть диссидентскую пору жизни Вацлава Гавела. По сути, это драма, но в ней столько анекдотичных и абсурдных ситуаций, что драма то и дело напоминает комедию и наоборот. Это мой любимый жанр, который я называю "драмеди". В картине будут использованы многие фактические моменты из жизни главного героя", - сказал Горак.

По словам режиссера, которому с подготовкой сценария помогал Рудолф Суханек, действие фильма начинается с периода Пражской весны 1968 года, когда многие люди в Чехословакии поверили в возможность общественно-политических и экономических реформ, но их надежды были развеяны вторжением войск СССР и еще четырех социалистических стран.

Гавел предстает зрителю как успешный молодой драматург, который весьма быстро проходит путь до борца за права человека, лидера диссидентского движения не только в своей стране, но в целом в социалистическом лагере. Его роль в фильме исполняет 39-летний актер нескольких пражских театров и участник популярных телесериалов Виктор Дворжак. Авторы ленты хотят показать, прежде всего, характеры, поведение и отношения главных героев, а политические события, по их замыслу, должны остаться на втором плане.