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РИА Новости

Полиция расследует дело об избиении спецназовца в Уфе

19:53 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 27 авг – РИА Новости. Башкирские полицейские расследуют уголовное дело по факту избиения жителя Уфы - участника операции по спасению заложников в школе Беслана 15 лет назад.
KP.RU сообщает, что ветеран боевых действий на Кавказе, участник операции в Беслане в 2004 году Александр Воронцов после избиения в июле толпой хулиганов перенес несколько операций и недавно вышел из комы.
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Комментируя инцидент, в пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости сообщили, что "в дежурную часть отдела полиции № 11 управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из городской клинической больницы о том, что к ним доставлен мужчина с телесными повреждениями, следственный отдел полиции возбудил уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью".
"По предварительным данным установлено, что в одном из садовых товариществ Демского района между мужчинами, проживающими по соседству, возник конфликт. В ходе потасовки сосед нанес удары металлической трубой в область головы мужчине. Потерпевший был госпитализирован", - пояснили агентству в башкирской полиции, отметив, что "правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника".
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что потерпевшего зовут Александр Воронцов и следователи в скором времени намерены опросить его и свидетелей.
"Потерпевший был в коме, в скором времени, когда доктора разрешат, специалисты допросят его. К тому же будут назначены ряд экспертиз, чтобы выяснить степень тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины злоумышленником", - пояснил агентству источник.
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