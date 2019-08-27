Полиция расследует дело об избиении спецназовца в Уфе

УФА, 27 авг – РИА Новости. Башкирские полицейские расследуют уголовное дело по факту избиения жителя Уфы - участника операции по спасению заложников в школе Беслана 15 лет назад.

KP.RU сообщает, что ветеран боевых действий на Кавказе, участник операции в Беслане в 2004 году Александр Воронцов после избиения в июле толпой хулиганов перенес несколько операций и недавно вышел из комы.

Комментируя инцидент, в пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости сообщили, что "в дежурную часть отдела полиции № 11 управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение из городской клинической больницы о том, что к ним доставлен мужчина с телесными повреждениями, следственный отдел полиции возбудил уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью".

"По предварительным данным установлено, что в одном из садовых товариществ Демского района между мужчинами, проживающими по соседству, возник конфликт. В ходе потасовки сосед нанес удары металлической трубой в область головы мужчине. Потерпевший был госпитализирован", - пояснили агентству в башкирской полиции, отметив, что "правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника".

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что потерпевшего зовут Александр Воронцов и следователи в скором времени намерены опросить его и свидетелей.