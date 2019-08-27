Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области

САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.

В начале августа спикер Госдумы Вячеслав Володин после осмотра терминала и совещания с руководством аэропорта заявил, что проект удалось реализовать при поддержке президента РФ Владимира Путина, к которому в 2012 году обращались с просьбой поддержать решение о строительстве аэропорта в Саратове.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER, на стоянке может разместиться 21 самолет. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.